به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت جهادکشاورزی، این میزان تولید رشدی بالغ بر 26.84 درصد را نشان می‌دهد.

در این گزارش میزان صید آبزیان با رشد 41.80 درصد در مقایسه با سال 84، 470 هزار و 296 تن در سال 87 اعلام شده است. همچنین میزان تولید آبزی پروری نیز از 134 هزار و 180 تن در سال 84 به 192 هزار و 529 تن در سال گذشته رسیده است.

صید 430 هزار و 663 تن آبزی در آب های جنوب در سال 87 در مقایسه با صید 343 هزار و 492 تنی در سال 84 حدود 25.37 درصد رشد داشته است، ضمن اینکه در بخش آبزی پروری 93 هزار و 956 تن ماهیان گرمابی، 63 هزار و 603 تن ماهیان سرد آبی، 30 هزار و 327 تن برداشت از منابع آبی طبیعی و نیمه طبیعی 4 هزار و 393 تن میگوی آب شور و 250 تن میگوی آب شیرین در سال گذشته تولید شده است.

افزایش بهره‌وری حفظ ذخایر و منابع پایه بهبود امنیت غذای و افزایش صادرات از اهداف کلان زیربخش شیلات در برنامه چهارم توسعه است.

در همین حال، افزایش سهم آبزیان در امنیت غذایی کشور، بهره برداری مسئولانه و پایدار از منابع آبزی کشور، بهبود کیفیت و کاهش ضایعات آبزیان، حفاظت و بازسازی مؤثر از ذخایر آبزیان، بهبود الگوهای مدیریت، توسعه و تکمیل زیرساخت‌های صیادی و توسعه پوشش بیمه عوامل تولید و محصولات آبزی از اهداف کیفی است که در راستای تحقق اهداف کلان برنامه چهارم توسعه تعیین شده است.

