4 میلیون و 200 هزار تن جو در کشور تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر در تربت حیدریه، محمدرضا اسکندری بعد از ظهر شنبه در سالن اجتماعات جهاد کشاورزی تربت حیدریه افزود: سازمان تعاونی روستایی از طریق شرکتهای خصوصی اقدام به خرید تضمینی جو با قیمت 270 تومان بدون در نظر گرفتن بازه زمانی برداشت محصول از سوی کشاورزان می کنند.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تجهیز مزارع و اراضی زیر کشت در کشور به سیستم آبیاری تحت فشار خاطرنشان کرد: در کشور هشت میلیون و 700 هزار هکتار اراضی آبی داریم که در سال جاری 200 هزار هکتار به سیستم آبیاری تحت فشار مجهز می شوند.

اسکندری افزود: به ازای هر هکتار 50 درصد هزینه را دولت و بقیه را خود کشاورز با معرفی به بانک کشاورزی و بدون هیچ قید و شرطی پرداخت می کند.

وی اظهار داشت: برای جبران عقب ماندگی های سالهای گذشته هر سال باید حداقل 200 هزار هکتار مجهز به این سیستم شوند تا راندمان آبیاری افزایش یابد.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به توسعه کشت گلخانه ای در کشور به منظور مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی افزود: در کشور هشت هزار هکتار کشت گلخانه ای وجود دارد که سه هزار و 200 هکتار آن در دولت نهم انجام شد که اگر تعداد گلخانه های دارای شرایط استاندارد و اصولی به 55 هزار هکتار برسد مشکل صنعت کشاورزی در بخش آبیاری و سایر مصارف انرژی از قبیل سوخت حل می شود.

اسکندری از مجهز کردن گلخانه ها به استفاده از انرژی خورشیدی خبر داد و افزود: گلخانه ها باید اصولی و استاندارد راه انداری شوند و صرفا به صورت یک تونل پلاستیکی نباشند که با مجهز کردن گلخانه ها به استفاده از انرژی خورشیدی و حذف گازوئیل از سیستم گرمایشی، صرفه جویی قابل توجهی در بخش انرژی نیز صورت می گیرد.

وی با اشاره به غیر قانونی نبودن واردات ابریشم ادامه داد: طبق قانون برنامه چهارم واردات قانونی است و با توجه به فشار ایران به منظور عضویت در سازمان تجارت جهانی و رعایت قوانین سازمان تجارت جهانی در قانون برنامه چهارم، باید برای بحث قانون واردات در برنامه پنجم، قیدها و شرایطی را در نظر گرفت.

وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: رکود و کاهش صنعت ابریشم در کشور تنها به دلیل واردات نیست و این امر سالهاست که فراموش شده است و در تربت حیدریه و به خصوص در بخش اعتباراتی به منظور گسترش و توسعه توتستان، تجهیزکارگاه های ابریشم کشی اختصاص می یابد.

اسکندری در پاسخ به کسانی که قصد دارند خدمات دولت نهم را در بخش کشاورزی زیر سوال ببرند، گفت: عده ای قصد سیاه نمایی دارند و اهداف برنامه چهارم را بلند پروازانه می دانند در صورتی که تولیدات بخش کشاورزی در سال 87 به میزان سه میلیارد و 170 میلیون تن بوده است.

وی افزود: در پایان دوره چهار ساله خدمت خود در مقایسه به سایر وزرا نمره بیست به خودم می دهم اما در رابطه با برطرف کردن نیازها و مشکلات و پتانسیلهای موجود در بخش کشاورزی نمره زیر 15 را حق خود می دانم.

اسکندری ادامه داد: آسیبهای موجود در بخش کشاورزی نمی تواند کشاورزی ما را فلج کند چون از سایر بخشها قابل جبران است و تنها مشکل ما در بخش کشاورزی مدیریت ضعیف است و باید تمام عوامل تاثیرگذار از قبیل تولیدکننده، محقق، مصرف کننده و غیره در یک مجموعه ای منسجم شوند و شرایط کشاورزی هوشمند مهیا شود.