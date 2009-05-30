  1. هنر
برنامه "موعود آخرین" در شبکه سحر تولید می‌شود

تولید برنامه "موعود آخرین" به تهیه‌کنندگی علی میرباقری به زودی برای سیمای معارفی انگلیسی شبکه جهانی سحر آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه در 26 قمت 30 دقیقه‌ای تهیه می‌شود. بحث کارشناسی، پخش وله، نریشن تصویر و گزارش‌های مردمی با موضوع دید عامه مردم در رابطه با امام زمان(عج) از جمله آیتم‌های این برنامه ترکیبی است.

اثبات وجود و ظهور فردی که مدینه فاضله را به وجود خواهد آورد یعنی حضرت ولی عصر(عج)، چگونگی غیبت کبری و غیبت صغری آن حضرت، وظیفه مردم در زمان غیبت کبری، تاثیر وجود امام زمان(عج) در جهان با توجه به غیبت ایشان و ... از جمله مباحث برنامه "موعود آخرین" است.

تولید این برنامه از اوایل تیرماه برای سیمای معارفی انگلیسی شبکه جهانی سحر آغاز می‌شود. 

