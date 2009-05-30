به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه در 26 قمت 30 دقیقه‌ای تهیه می‌شود. بحث کارشناسی، پخش وله، نریشن تصویر و گزارش‌های مردمی با موضوع دید عامه مردم در رابطه با امام زمان(عج) از جمله آیتم‌های این برنامه ترکیبی است.

اثبات وجود و ظهور فردی که مدینه فاضله را به وجود خواهد آورد یعنی حضرت ولی عصر(عج)، چگونگی غیبت کبری و غیبت صغری آن حضرت، وظیفه مردم در زمان غیبت کبری، تاثیر وجود امام زمان(عج) در جهان با توجه به غیبت ایشان و ... از جمله مباحث برنامه "موعود آخرین" است.

تولید این برنامه از اوایل تیرماه برای سیمای معارفی انگلیسی شبکه جهانی سحر آغاز می‌شود.