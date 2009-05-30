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۹ خرداد ۱۳۸۸، ۱۷:۵۹

"39 پله" فردا از شبکه چهار پخش می‌شود

"39 پله" فردا از شبکه چهار پخش می‌شود

فیلم تلویزیونی "39 پله" به کارگردانی جیمز هاوز ساعت 20:30 فردا یکشنبه از برنامه سینما اقتباس شبکه چهار پخش می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم 90 دقیقه‌ای محصول سال 2008 سینمای انگلستان است و روپرت پنری ـ جونز، لیدا لنارد، دیوید هیگ، پاتریک مالاهاید و... در آن ایفای نقش کرده‌اند. لیزی میکری فیلمنامه "39 پله" را بر اساس رمان معروف جان باکن نوشته است.

رمان باکن داستان جوانی کانادایی به نام ریچارد هانی است که شبی با زنی که مامور مخفی دولت انگلستان است آشنا می‌شود و زن همان شب با ضربه چاقو از پا درمی‌آید. اما پیش از مرگ اطلاعاتی درباره سازمان جاسوسی 39 پله در اختیار هانی قرار می‌دهد.

"39 پله" بارها در سینمای جهان مورد اقتباس قرار گرفته که مشهورترین فیلم سینمایی ساخته‌شده بر اساس آن "39 پله" آلفرد هیچکاک محصول 1935 است. در سال‌های 1959 و 1979 هم رالف تامس و دان شارپ بر اساس این رمان فیلم ساختند.

کد مطلب 888069

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