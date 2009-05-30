80 درصد سنگ کشور به صورت خام فروخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، مهرداد جلایی پور بعداز ظهر شنبه در همایش سراسری علمی سنگهای ساختمانی، فرصتها و چالشها در دانشگاه پیام نور شهرستان محلات با اشاره به اینکه بیش از نیمی از سنگ جهان در قاره آسیا تامین و تولید می شود، افزود: در حال حاضر خام فروشی سنگ و عدم فرآوری آن بیشترین لطمه را به این صنعت وارد می کند در حالی که می تواند زمینه اشتغال خوبی در کشور فراهم کند.

وی با بیان اینکه، اکنون هزار و 335 معدن سنگ در کشور وجود دارد، گفت: از این تعداد هزار و 140 واحد خصوصی، ‌11 واحد دولتی و 184 واحد تعاونی هستند.

جلایی پور کویت، امارات، عراق، عربستان، هندوستان و آذربایجان کشورهای بازار صادراتی سنگهای کار شده ایران اعلام کرد و افزود: این صنعت همچنان نیازمند توجه و سرمایه گذاری است.

محمدرضا عاشوری معاون برنامه ‌ریزی استانداری مرکزی نیز در سخنانی گفت: استان مرکزی یکی از استانهای برخوردار کشور است و شهرستانهای آن از قابلیت بالای درآمدزایی برخوردار هستند.

وی محلات یکی از مراکز مهم معدنی تولید سنگ در استان مرکزی دانست و افزود: در این شهرستان بیش از ۲۶ میلیون تن ذخیره سنگ تراورتن، مرمریت و ساختمانی است و بیش از ۴۰ معدن فعال دارد و در حال حاضر بیش از ۲۰۰ واحد صنعتی تولید سنگ در محلات فعالیت می ‌کنند که در برنامه توسعه به ۳۰۰ واحد افزایش خواهند یافت.

در این همایش وضعیت موجود در صنعت سنگ ایران و جهان، چشم ‌انداز آینده، نام و نشان تجاری در صنعت سنگ، مدیریت کیفیت در صنعت سنگ، ارتباط تکنولوژی و نام تکنولوژی در توسعه صنعت سنگ و چالشهای زیست محیطی پیش ‌روی صنعت سنگ مورد بحث و بررسی قرار گرفت.