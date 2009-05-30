چهارمحال و بختیاری رتبه نخست ثبت ولادتها را دارد

به گزارش خبرنگار مهر در شهرکرد، سیدمحمدرضا آیت الهی بعداز ظهر شنبه در جلسه اداری این سازمان اظهار داشت: این استان یکی از موفق ترین استانهای کشور در زمینه ثبت جاری وقایع قانونی است.

وی افزود: چهارمحال و بختیاری در زمینه ثبت فوت نیز در رتبه پنجم کشور قرار دارد.

وی به وجود افزون بر 500 اداره و بیش از 200 نمایندگی ثبت وقایع قانونی در کشور اشاره کرد و افزود: نمایندگی های ثبت وقایع قانونی در کشور به بیش از 350 واحد افزایش می یابند.

مدیرکل ثبت احوال چهارمحال و بختیاری نیز با اشاره به ثبت 92.5 درصد وقایع قانونی استان در مهلت قانونی بیان داشت: این وقایع در مهلت قانونی 15 روز به ثبت می رسند.

غزالی به وقوع 18 هزار و 530 ولادت شامل 9 هزار و 618 پسر و بقیه دختر در چهارمحال و بختیاری طی سال گذشته اشاره کرد و یادآور شد: از این تعداد ولادت 96 درصد به هنگام ثبت شده اند.

وی از چهار هزار و 428 فوت شامل دو هزار و 528 مرد و بقیه زن در استان طی سال 87 خبر داد و افزود: از این تعداد 86.41 درصد ثبت فوت جاری و بقیه ثبت معوقه هستند.

غزالی تعداد ازدواج در چهارمحال و بختیاری را 12 هزار و 955 فقره در سال گذشته برشمرد و عنوان کرد: در این مدت 651 فقره طلاق نیز ثبت شده است.

