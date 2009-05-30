به گزارش خبرنگار مهر، کمیته انضباطی لیگ قهرمانان آسیا با ارسال نامه ای به فدراسیون فوتبال کشورمان اعلام کرد تیم فوتبال استقلال به دلیل داشتن 4 بازیکن اخطاری در دیدار روز 15 اردیبهشت مقابل الاتحاد عربستان به پرداخت 1000 دلار محکوم شد. طالب لو، تقی پور، حیدری و قربانی 4 بازیکن اخطاری استقلال در این دیدار بودند.

همچنین تیم فوتبال سپاهان به دلیل 4 بازیکن اخطاری خود در دیدار اول اردیبهشت ماه مقابل بنیادکار ازبکستان از سوی AFC به پرداخت 1000 دلار جریمه محکوم شد. میگوئل، بنگر، جمشیدیان وعقیلی 4 بازیکن اخطاری سپاهان در دیدار برابر بنیادکارازبکستان بودند.