ساخت و سازهای غیر مجاز باید در ارومیه کنترل شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، ابراهیم بازیان عصر شنبه در جلسه مشترک شهرداری با اعضای کمیسیون ماده 100 با اعلام اینکه اراده شهرداری بر کنترل گسترده ساخت و سازهای غیر مجاز در شهر استوار است، اظهار داشت: شهرداری بدون هیچ اغماضی با ساخت و سازهای غیرمجاز در سطح شهر ارومیه برخورد می کند اما در این راه نهادهای مختلف مسئول نیز باید به طور مستمر با شهرداری همکاری کنند.

وی با انتقاد از برخی اظهار نظرها در مورد تمایل شهرداری برای اخذ جریمه از متخلفان ساخت و سازهای غیر مجاز خاطرنشان کرد: شهرداری بدون توجه به جنبه در آمدی این امر، به جلوگیری از این نوع ساخت و سازها توجه دارد و برای این امر تمام تلاش خود را بکار می بندد.

شهردار ارومیه کمیسیون ماده 100 را یکی از مهمترین نهادهای مسئول در کاهش ساخت و سازهای غیرمجاز در سطح شهر عنوان کرد و افزود: این کمیسیون و اعضای آن می توانند با هماهنگی بیشتر و تصمیمیات اصولی تر، شهرداری را در برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز یاری کرده و در ساختن شهری زیبا و اصولی سهیم باشند.

بازیان وحدت رویه را یکی از مهمترین وظایف کمیسیون ماده 100 در پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز دانست و اظهار داشت: با وحدت رویه می توان ضمن تاثیرگذاری بر روند ساخت و ساز در شهر، ساخت و سازهای غیرمجاز را نیز به نحو احسن کنترل کرد.

وی اجرای صحیح قوانین و مقررات در امر ساخت و سازهای غیر مجاز را مهمترین راه پیشگیری از این نوع ساخت و سازها دانست و گفت: در بسیاری از موارد می توان با استفاده از مفاد قانونی و تفهیم آن به مردم، از ساخت و سازهای غیرمجاز در سطح شهر جلوگیری کرد.

بازیان به فعالیتهای شهرداری ارومیه در ماه های اخیر برای جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز اشاره کرد و یادآور شد: آسیب شناسی مدیریت عمران شهری و ساخت و سازهای غیر مجاز و غیر اصولی اولین کاری است که در این زمینه انجام داده ایم که نتایج آن در آینده آشکار خواهد شد.

وی بر توسعه فرهنگ شهرنشینی در ارومیه تاکید کرد و گفت: می توان با وضع و اجرای برخی قوانین و التزام مردم به اجرای صحیح آن بعد از گذشت مدتی آن را به فرهنگ جامعه تبدیل کرد.

شهردار ارومیه با تاکید بر اینکه ساخت و سازهای اصولی زیربنای توسعه شهر در تمامی جهات هستند، خاطرنشان کرد: ساخت و ساز در تمامی جوامع مایه تحرک و پویایی شهر بوده و امکان توسعه شهر و زیباسازی آن را در تمامی جهات فراهم می کند.

وی بیان داشت: بیش از 80 درصد سرمایه های جامعه در شهر ارومیه به ساخت و ساز و سرمایه گذاری در آن اختصاص می یابد که این امر اهمیت راهبری ساخت و ساز در شهر را نشان می دهد.

همچنین در این جلسه برخی اعضای کمیسیون ماده 100 و شهرداران برخی مناطق شهر ارومیه به بیان نظرات خود در مورد راه های پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و افزایش مشارکت مردمی و هماهنگی بین دستگاه ها در جلوگیری از این امر پرداختند.