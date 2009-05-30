به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، سیدمحمد حسینی عصر شنبه در حاشیه همایش امام، امت و خبرگان در جمع خبرنگاران افزود: دانشگاه پیام نور در حال حاضر در رشته دکتری 26 رشته گرایش، در کارشناسی ارشد 50 رشته و در کارشناسی هفت هزار رشته محل پذیرش دانشجو دارد.

رئیس دانشگاه پیام نور از وجود 20 نمایندگی این دانشگاه در خارج از کشور خبر داد و بیان داشت: در حال حاضر دانشگاه پیام نور در 60 کشور دانشجوی مشغول به تحصیل دارد.

وی در ادامه از برگزاری آزمون دکتری دانشگاه پیام نور در 9 مرداد ماه جاری خبر داد و گفت: ثبت نام این آزمون از 16 تا 31 خرداد ماه انجام و در نهم مردادماه در 26 رشته گرایش برگزار خواهد شد.

قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اضافه کرد: این آزمون نسبت به سال گذشته در سه رشته حقوق خصوصی، مدیریت با گرایش رفتار سازمانی و کلام گرایش فلسفه افزایش داشته است.

رئیس دانشگاه پیام نور سقف پذیرش در دانشگاه پیام نور را در هر رشته پنج نفر عنوان کرد و افزود: در این راستا برای مربیان، اعضای هیئت علمی و دستیاران دانشگاه سهمیه جداگانه خواهد بود.

وی به اشتغال به تحصیل 850 هزار دانشجوی پیام نور در دانشگاه های سطح کشور اشاره کرد و بیان داشت: این تعداد دانشجو در 488 واحد و مرکز دانشگاهی مشغول به تحصیل هستند.

حسینی با اشاره به اینکه امسال در دانشگاه پیام نور پشت کنکوری نخواهیم داشت، اظهار داشت: به دلیل تنوع و افزایش ظرفیت در دانشگاه های دولتی و غیر دولتی امسال تمامی علاقمندان به دانشگاه وارد دانشگاه شده و رقابت در نوع رشته و دانشگاه خواهد بود.

وی در خصوص مدارک تحصیلی اخذ شده در دانشگاه پیام نور نیز خاطرنشان کرد: هیج تفاوتی بین مدرک فراگیر و بقیه مدارک دانشگاهی وجود نداشته و همه مدارک یکسان است.

قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در پایان به وضعیت بومی سازی دانشگاه پیام نور اشاره کرد و یادآور شد: بالغ بر 95 درصد دانشجویان بومی در پیام نور جذب می شوند که اکثریت این دانشجویان دختر هستند.