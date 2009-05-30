40 میلیارد ریال برای ادامه طرح فاضلاب بوشهر اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، ابوطالب شفقت عصر شنبه در جریان بازدید از روند اجرای خط دوم انتقال فاضلاب بوشهر در جمع خبرنگاران افزود: طرح فاضلاب بوشهر از طرحهایی است که با بهداشت جامعه در ارتباط بوده و جهت تسریع و تکمیل آن باید تلاش شود.
وی اظهار داشت: همه مدیران دستگاه های اجرایی موظفند اشتراک طرح فاضلاب را دریافت کنند.
استاندار بوشهر بر توسعه طرحهای نوسازی شبکه آبرسانی تاکید کرد و گفت: با توجه به وضعیت بـافت خاک و موقـعیت آب و هوایی ضرورت توسعه طرحهای نوسازی شبکه آبرسانی دو چندان می شود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر نیز در این بازدید گفت: طرح خط دوم انتقال فاضلاب بوشهر به طول 18 کیلومتر است که فاز اول آن به طول چهار هزار و 400 متر اجرا شده و تا شهریورماه به پایان می رسد.
حمیدرضا دهقانی با اشاره به اینکه در اجرای این طرح 130 میلیارد ریال اعتبار صرف خواهد شد، گفت: این طرح با هدف افزایش ظرفیت انتقال فاضلاب بوشهر به سمت تصفیه خانه با لوله هزار و GRP900 میلی متری اجرا می شود.
وی از ترمیم خط آبرسانی برازجان به گناوه خبر داد و گفت: برای بازسازی این خط به طول 25 کیلومتر به 40 میلیارد ریال اعتبار نیاز است که 15 میلیارد ریال برای اجرای 11 کیلومتر آن تخصیص داده شده است.
دهقانی تقویت آبرسانی به شهرهای سعدآباد، شبانکاره، آبپخش و روستاهای اطراف را از جمله اهداف اجرای این طرح اعلام کرد.
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