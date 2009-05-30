فرهیختگان و حقوقدانان جامعه تصویر زن جدید ایرانی را ترسیم کنند

به گزارش خبرنگار مهر ، میرحسین موسوی در همایش ملی زنان حامی این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری که عصر شنبه در فرهنگسرای بهمن برگزار شد اظهار داشت: این جلسه یکی از مهمترین جلسات بنده در مدت این چند ماه است به دلیل اهمیت موضوع و کسانی که در آن گرد آمده اند تا مسائل مربوط به سرنوشت کشور را با هم در میان بگذاریم.

وی با بیان اینکه یکی از مشکلات زنان در حال حاضر تصویری است که در ذهنیت ها است ، گفت: تغییر این ذهنیت و تصویر بسیار می تواند کمک به رفع تبعیض برای این قشر از جامعه کند.

این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری دهم با اشاره به موانع موجود برای این تغییر ذهنیت عنوان کرد اولین مانع قوانین و نهادهای مهم مستقر در جامعه که هستند .

وی ایجاد تصویری مطلوب که بتواند جایگزین تصویر قبلی شود را ، تصویری از زن جدید ایرانی که مورد اجماع همه گروه ها باشد ، خواند و افزود: در این زمینه نظر حقوقدانان و فرهیختگان جامعه که می توانند این تصویر جدید را از زنان بوجود آورند حائز اهمیت است.

موسوی خاطرنشان کرد: احساس ظلم، تبعیض و نارسایی که در جامعه نسبت به زنان وجود دارد باعث طرح مطالباتی برای این قشر از جامعه شده است.

نخست وزیر کشورمان در دوران دفاع مقدس با بیان اینکه در یک جامعه دینی زندگی می کنیم که حکومتش مشروعیت دارد گفت: ارتباط بین زنان با مراجع و گرفتن نظر فقیهان در همه عرصه ها می تواند بسیاری از مشکلات ما را حل نماید.

وی تصریح کرد: نمونه هایی از فقهای شجاعی که سد شکنی می کنند و راه را برای سایر فقها را باز می کنند بسیار زیاد داریم.

موسوی گفت: برای اجرای برنامه های خود در حوزه زنان یک توضیح و یک شرط قائلم.

وی افزود: توضیح آنکه بنده همه قول هایی را که در برنامه های خود راجع به زنان داده ام بر سر آن ایستاده ام اما به شرط آنکه همه شما (زنان جامعه) بایستی در این مسیر به من کمک نمایید.

میرحسین موسوی در پایان اعمال سیاست های جدید درباره زنان را دارای پیچیدگی هایی دانست و خاطرنشان کرد: اما با کمک همه اقشار و یاری خداوند خواهیم توانست که قدمی رو به جلو بگذاریم که قابل دوام باشد.

گفتنی است این همایش از طرف کمیته بانوان ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی برگزار شد که در آن علاوه بر زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی ، خانمها ابتکار، کولایی ، راکعی و رضایی نماینده زنان اصولگرا همچنین نمایندگان اقوام و قشر کارگر در این جلسه حضور داشتند.