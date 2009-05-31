پارهای از اخلاقشناسیهای فلسفی که گسترده و کلی هستند به دنبال یافتن اصولی کلی می گردند و یا در صدد هستند تا اخلاقیات را با تبیینهایی نشان دهند. با این همه بیشتر آنها بر تحلیل تصوراتی که برای خود فلسفه اخلاق محوری هستند میپردازند. یکی از این مفاهیم که محور بسیاری از بحثها در سالهای اخیر بوده بحث "استقلال" است.
علاقه به هدایت و قیمومیت خود با مباحثی چون: خود، سرشت اخلاقی این خود و نسبت این خود با دیگران پیوند برقرار می کند. این ارتباطهای خودها البته در بستری اجتماعی مطرحند. مضامینی دیگر در باب سرشت آرمانهای اخلاقی و تصورهای ما از لیاقت و مسئولیت اخلاقی در این گستره مطرح میشوند.
این پرسش که چه چیز زندگی انسان را یک زندگی خوب میسازد در مرکز اخلاق از زمانۀ یونان باستان تاکنون بوده است و این پرسش بحث خوشبختی و سعادت را به میان میآورد. در اینجا هم نظریه فلسفی در باب خیر با دیدگاههای کلی دیگر پیوند برقرار می کند. به طور مثال آنها که بر تجربه حسی برای فهممان از جهان دست میگذارند به وسیله این دیدگاه تحریک می شوند که خیر بر انواع مشخصی از تجربه و لذت متکی است. دیگران البته مدعی اند که برای زندگی چیزی بیش از لذت صرف مورد نیاز است و زندگی خیر بر تحقق سرشت پیچیده جهانمان متکی است. در این میان فیلسوفان توجه به امر شر را نیز فراموش نکردهاند.
اخلاق شناسی فلسفی یا فلسفه اخلاق در بخشی با طرفداری از روشهای ویژه زندگی یا عمل گره خورده است. پارهای از سنتها هم اکنون از فروغ سابق برخوردار نیستند اما هنوز دیدگاههای گستردهای در این باب که چگونه باید زندگی کنیم وجود دارند.
یک سنت مدرن و فربه البته نتیجهگرایی است. بر طبق این دیگاه ما از جهت اخلاقی مقید هستیم که بیشترین خیر را به وجود آوریم. سرشت هر دیدگاه نتیجهگرایانه خاص بر دیدگاهی از خیر متکی است. تأثیرگذارترین نظریه در این باب این است که خیر رفاه یا سعادت موجودات انسانی و دیگر جانداران قلمداد می شود و بدین گونه است که نتیجهگرایی به یکی از معروفترین جنبههای خود که فایدهگرایی است نزدیک میشود.
عموماً میگویند که دیدگاههای نتیجهگرایانه بر خیر بیش و پیش از درست متکی باشند. نظریههایی که بر درست متکیاند به عنوان نظریههای تکلیفگرایانه قلمداد میشوند. یک از رفیعترین رویههای سنت تکلیفگرایانه در قرن هجدهم و با کانت بروز کرده است. چنین نظریههایی به طور مثال مدعیاند که ما باید به تعهدات خود پایبند باشیم حتی اگر خیر بیشتری از شکستن آنها نصیب ما شود. به عبارت دیگر ما محدودیتهایی برای آنچه انجام میدهیم و برای پی جویی خیر واجد هستیم.
در نیمه دوم قرن بیستم مقاومت و عکسالعملی در مقابل پارهای ازافراط پویی نتیجهگرایی و اخلاق تکلیفگرایانه به وجود آمد و بازگشتی به مفهوم فضیلت را دامن زد. بیتشر کارهای این جریان با حمله به اخلاق مدرن نضج گرفتند با این همه این نظریهها از دقت بیشتری نسبت به نظریههای سابق با رویکرد فضیلتگرایانه بهرهمند بودند.
اخلاقشناسی فلسفی البته همیشه تا حدی با زندگی واقعی پیوند داشته است. به طور مثال ارسطو باور دارد که تصور تأمل بر اخلاق بدون تفطن بر زندگی عادی و معمولی انسانها بیمعنا است . با این همه از دهه 1960 علاقهای جدید و نو به بحثهای عینی و انضمامی اخلاق رخ داد.
یک گستره که اخلاق نقشی قابلتوجه داشته حوزه پزشکی است بهخصوص مسائلی که به مرگ و زندگی مربوط میشوند. اخیراً و پیرو پیشرفتهای علمی و فناورانه، گسترههای جدیدی هم مورد تفحص فیلسوفان اخلاق قرار گرفتهاند. علاوه بر این بخشهایی از پزشکی که قبلاً کمتر مورد توجه اخلاق شناسی فلسفی بودهاند اخیراً بسی پررنگ شدهاند.
این پیشرفت از یک جنبه ناشی از پیشرفت کلانترو گسترهتری است که در زمینه پژوهشهای اخلاقی در این تخصصهای خاص صورت گرفتهاند. پاره ای از این پژوهشهاً با پیشرفت علمی و الزامات آن برای سیاستگذاری دولتی مرتبطند. توجهات هم اکنون به تخصصهایی چون تجارت، روزنامهنگاری و حقوق که پیشتر کمتر مورد توجه بودهاند جلب شدهاند.
کره زمینی که ما هماکنون بر آن زیست می کنیم بسی مورد توجه است و توجهات سیاسی که به کرده زمین می شود بر فلسفه هم تأثیر گذاشته است. علاوه بر این از آنجا که فلسفه حوزهای بس گسترده را در بر میگیرد حتی فلسفه به روابط بینانسانی نیز عطف توجه نشان داده است این اندیشه به روابط بینافردی حتی به گستره خانواده و دولت هم کشیده شده است.
