دکتر قاسم پورحسن عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه نشر اندیشه های امام خمینی(ره) از جنبه های مختلف قابل بررسی است، اظهار داشت: بررسی این بعد که دیدگاههای امام چه تأثیری در جامعه داشته و کدام یک از اندیشه های امام در جامعه مورد توجه بوده، اهمیت بسیاری دارد.

پورحسن گفت: نظام سیاسی ما و نوع دینداری جامعه ما منبعث از دیدگاههای دینی امام است و طبیعتا این دیدگاه سرچشمه گرفته از سیره پیامبر و ائمه است. بنابراین نمی توان از تأثیر اندیشه های امام غافل بود؛ زیرا آنچه در حوزه های مختلف به عنوان تفکر دینی یاد می کنیم، تحت تأثیر اندیشه ها و تفکرات امام است.

وی تصریح کرد: افکار، اندیشه ها و رفتارهای جامعه ما طی این سی سال و شاید از سال 1342 به بعد که مرجعیت امام خمینی در جامعه مورد توجه قرار می گیرد و مردم امام را به عنوان قطب اصلی تفکر دینی می شناسند، دغدغه جامعه ما احیای تفکر دینی، تمدن اسلامی و بازگشت به اندیشه های ناب بوده که می توان به صراحت مطرح کرد دیدگاههای امام مسلط بوده است.

رسانه ها در اشاعه تفکر امام نقش مؤثری نداشتند

دکتر پورحسن با اشاره به اینکه این به معنا نیست که نهادهای ما بیشترین نقش را داشته اند، افزود: قدرت تفکر دینی امام و اینکه مردم نیازمندیهای خود در تفکر امام پیدا کنند، باعث این تأثیرگذاری بوده است. نباید مطرح شود که رسانه ها و نهادها در اشاعه تفکر امام نقش مؤثری داشتند، به خصوص رسانه صدا و سیما و مطبوعات ما نقش آن چنانی نداشتند که این خود قابل نقد است.

وی در ادامه افزود: کمتر دیده شده که در مباحث جدی اندیشه های دینی امام غیر از ارتحال امام، برنامه های ویژه ای در تلویزیون به صورت سلسله ای و یا روزنامه ای پرداخته شود و بیشتر اندیشه های سیاسی و اجتماعی امام پرداخته شده است.

کم توجهی به اندیشه های قرآنی و تفسیری امام خمینی

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه نکته دوم را که کمتر مورد توجه قرار گرفته هم در نوشتن کتابها و هم نشستهای علمی و هم دانشگاهها و مراکز علمی، اندیشه های قرآنی و تفسیری امام خواند که می توانست در حوزه فلسفی، کلامی و عرفانی و در حوزه های قرآنی مورد توجه قرار گیرند، اما بسیار کم تلاش شده است.

وی با اشاره به اینکه در سراسر کشور دانشکده های الهیات، دانشکده های قرآن و حدیث و دانشکده های علوم قرآنی بسیاری زیادی وجود دارند در مقطع مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد که کمتر به روش تفسیری امام توجه می کنند، در حالیکه عمدتا تحت تأثیر روشهای تفسیری برخی از مفسران مانند علامه طباطبایی و یا رشید رضا و تفسیر المنار قرار دارند. چرا که دیدگاههای تفسیری امام یا در معرض دانشجویان قرار نگرفته یا بسیار کم مورد توجه قرار گرفته است.

تبدیل دیدگاههای تفسیری، کلامی و عرفانی امام به رساله

دکتر قاسم پورحسن افزود: دیدگاههای تفسیری، کلامی و عرفانی امام می تواند تبدیل به رساله ها و رویکردهای درسی شوند. به ویژه منهج تفسیری امام آمیزه ای از مباحث عرفانی و کلامی است که می تواند بیش از این مورد توجه قرار گیرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه اظهار داشت: کمتر دانشجو و یا استادی است که اهمیت کتاب "طلب و اراده" امام را بداند یا تدریس کرده و یا مطالعه کرده باشد. ممکن است اندیشه های تفسیری امام را نداند اما بحث اخلاق و دین که جامعه نیازمند آن است و دائما رسانه ها آن را در قالب عرفان منهای مذهب و یا عرفان انحرافی مطرح می کنند، اخلاق است. جامعه می خواهد به سوی اخلاقی برود که بسیار آسان باشد و عمل کردن به آن بدون انجام تکالیف باشد. این در واقع هشداری است که شهید مطهری که تحت تأثیر امام بوده مطرح می کند. ما در خصوص اخلاق دینی و یا اخلاق قرآنی در جامعه فقدان داریم که باید تلاش کنیم.

نقش رسانه ها در ترویج اخلاق قرآنی امام خمینی

دکتر قاسم پورحسن با اشاره به اینکه رسانه ها در ترویج و توسعه اندیشه های دینی و قرآنی امام خمینی نقش مؤثری دارند، تصریح کرد: به جای اینکه مباحث عمده اخلاق و اندیشه فلسفه غرب را بررسی می کنند، نشستی در خصوص اخلاق قرآنی امام مطرح کنند. شبکه سیمای قرآن و رادیو قرآن به جای افراط در تلاوت و قرائت می تواند بسیاری از مباحث نظری قرآنی و اخلاق قرآنی را که مورد نیاز جامعه و جوانان است مطرح کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه به جای اینکه 14 و 15 خرداد شبکه های تلویزیونی و رادیویی مباحثی شبیه هم مطرح کنند، نیازمندیها را مورد توجه قرار دهند وبه آنها بپردازند، یادآور شد: متفکران، اندیشمندان، رسانه ها، دانشگاهها و مطبوعات مسئولیت زیادی دارند و بیشتر صدا و سیما و شبکه های تخصصی سیمای قرآن و شبکه های جوان پسند به این مسئله بپردازند.