اصغر دلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد دلیل برکناری اعضای هیئت مدیره پیشین باشگاه ذوب آهن اصفهان گفت: اعضای هیئت مدیره باشگاه را هیچکس برکنار نکرد و نه صحبت و نه نامه‌ای در این مورد وجود نداشت. آقای بابایی هم بارها از اعضا و مدیرعامل حمایت کردند و نباید لفظ برکناری را برای آنها به کار برد.

وی با بیان اینکه نمی داند چه اتفاقی افتاد که آقای آذری و اعضای هیئت مدیره کناره گیری خود را اعلام کردند، اضافه کرد: دوران اعضای هیئت مدیره هم تمام نشده بود، بلکه تک تک اعضای خودشان رفتند. امروز هم آقای آذری نیامدند و ما در عملی ناخواسته قرار گرفتیم زیرا ایشان مورد حمایت مجموعه مدیریتی باشگاه بودند و ما برای اینکه امور اجرایی باشگاه با مشکل خاصی مواجه نشود، مراسم معارفه امروز را برگزار کردیم.

سرپرست جدید باشگاه ذوب آهن اصفهان با غیر منتظره برشمردن استعفای سعید آذری، خاطرنشان کرد: به علت حجم بالای کار باشگاه و شرایط حساس زمان، قرار شد بنده بصورت موقت مسئولیت سرپرستی را قبول کنم تا بتوانم ضمن نظارت بر اجرای اصولی برنامه ها، کارها را به نحو احسن و برای تداوم موفقیت‌های باشگاه پیش ببرم.

وی با رد خبر معرفی مدیرعامل جدید باشگاه تا فردا(یکشنبه) تاکید کرد: من این موضوع را تائید نمی کنم زیرا باید هیئت مدیره جدید مشخص شود تا در نهایت مدیرعامل باشگاه را معرفی کنند.

دلیلی با بیان اینکه علاقه ای به پذیرش سمت مدیرعاملی باشگاه ذوب آهن ندارد، اظهار داشت: اعضای هیئت مدیره باشگاه اوایل هفته آینده معرفی خواهند شد و مدیرعامل شدن یا نشدن من و همه مسائل دیگر، بستگی به نظر آنها دارد. ضمن اینکه من تجربه مدیریتی دارم و آن را در عمل ثابت می کنم.

وی اضافه کرد: این تغییرات نه تنها هیچ لطمه ای به باشگاه ذوب آهن نخواهد زد بلکه باعث می شود تیم فوتبال ما با قدرت در آینده به میدان برود. قطعا ما در میدان عمل تمام این مسائل را ثابت می کنیم.

سرپرست جدید باشگاه ذوب آهن اصفهان در پایان در مورد ادامه همکاری این باشگاه با منصور ابراهیم زاده گفت: مطمئن باشید سرمربیگری ابراهیم زاده در تیم فوتبال باشگاه به قوت خود باقی است و ایشان با قدرت به کارش ادامه خواهد داد.