حجت الاسلام علیرضا قائمی نیا عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه و سردبیر نشریه "ذهن" در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با وضعیت کنونی کتابهای دینی اظهار داشت: کتابهای دینی از نظر چاپ و نشر وضعیت چندان مطلوبی ندارند. نکات هنری و گرافیکی و برخی مسائل نشر که باید رعایت شود در نشر آثار و کتابهای دینی چندان به چشم نمی خورد. شاید آثاری که در زمینه های فنی و علوم انسانی غیر از مباحث دینی، وضعیت بهتری داشته باشند.

وی گفت: از نظر توزیع باید گفت که هیچ نهاد یا سازمان خاصی متصدی توزیع کتابها و آثار دینی نیست و از این رو توزیع کتابها با مشکلات فراوانی رو به رو است به طوری که پس از چاپ یک کتاب و درج خبر آن در رسانه های گروهی مخاطب شاید با ماهها مشکل برای تهیه این کتاب رو به رو شود.

حجت الاسلام قائمی نیا یکی از راهکارهای بهبود وضعیت نابسامان توزیع را حمایت ارگانهای دولتی دانست که خود در امر توزیع دست دارند.

ترجمه آثار دینی واحد و مطلوب نیستند

سردبیر نشریه ذهن همچنین اظهار داشت: هیچ وحدت رویه ای در ترجمه کتابهای دینی وجود ندارد و گاهی از یک کتاب ترجمه های مختلفی وجود دارد و هیچکدام ترجمه مطلوبی که باید ارائه می شد نیست، در بسیاری از آثار ترجمه شده دینی واژگان صریح مورد استفاده قرار نمی گیرد و در این عرصه معادلهای مورد قبول و مشترکی وجود ندارد ، برای پاسخ به این امر باید فرهنگستانی چون فرهنگستان زبان فارسی در رابطه با معادلهای واژگان دینی فعالیتهایی را آغاز کند.

فرهنگستانی برای معادل یابی واژگانهای دینی فعال شود

این عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه در رابطه با برخی از آسیبهایی که عرصه کتابهای دینی را تهدید می کند گفت: فقدان یا کمبود مخاطب برای این نوع کتابها است که خود مشکل بزرگی محسوب می شود. برای مثای ترجمه هایی که گویا نیستند مخاطب را سردر گم می کنند و تنها آنها را با تعدادی کتاب مبهم ترجمه شده رو به رو می کند.

وی در ادامه گفت: وضعیت نامطلوب چاپ نیز رغبتی برای مطالعه در مخاطب ایجاد نکرده و حتی وی را از کتاب دور می کند. این امر باعث می شود فرهنگ کتابهای دینی در کشور توسعه چندانی نیابد.

آثار دینی به درستی حمایت نمی شوند

حجت الاسلام قائمی نیا ضرورت نظارت برترجمه و چاپ و همچنین انتخاب هوشمندان آثار دینی برای چاپ و ترجمه را از جمله راهکارهایی دانست که در رابطه با آسیبهای موجود می توان اتخاذ کرد و در ادامه خواستار نظارت بر توزیع از سوی نهادهای دولتی و حمایت نویسندگان آثار دینی بیش از وضعیت کنونی شد چرا که اعتقاد دارد آثار دینی در حال حاضر در حاشیه قرار گرفته است و چندان حمایتهای مطلوبی از آنها صورت نمی گیرد.