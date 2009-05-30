به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، کیومرث کلانتری عصر شنبه در کارگروه پسماند آذربایجان غربی افزود: متاسفانه هم اکنون جاده شهید کلانتری ارومیه و تفرجگاههای نمونه گردشگری استان مانند دره شهدا و بندر ارومیه از نظر مدیریت پسماند هیچ متولی خاصی ندارد.

وی با انتقاد از وضعیت بهداشتی و زیست محیطی غیرقابل قبول جاده های اطراف این اماکن گردشگری و توریست پذیر استان بیان داشت: با توجه به نزدیک شدن فصل تابستان، جذابیت پل میانگذر و تردد آسانتر مسافران از این ورودی جدید شهر، باید نسبت به مسائل بهداشتی و زیست محیطی این معبر ورودی به استان توجه ویژه ای کنیم.

مدیرکل محیط زیست آذربایجان غربی همچنین از رهاسازی نخاله های ساختمانی، آهن قراضه، پساب سرویسهای بهداشتی و کیسه های زباله در اطراف پل میانگذر دریاچه ارومیه و بستر پارک ملی دریاچه ارومیه انتقاد کرد و افزود: باجه های چوبی اطراف پل میانگذر که دارای مشکل بوده و متولی مشخصی ندارند در ایجاد این مشکل تاثیرگذار بودند.

کلانتری وجود شناورهای به گل نشسته سازمان همیاریها و شهرداریهای استانداری و مجری پروژه میانگذر دریاچه را در کنار پل میانگذر و اطراف جاده شهید کلانتری را از لحاظ زیست محیطی برای پارک ملی دریاچه ارومیه نامناسب عنوان کرد و بیان داشت: اداره کل راه و ترابری آذربایجان غربی باید مجری پل میانگذر دریاچه ارومیه را موظف به جمع آوری و تمیز نگه داشتن این محیط طبیعی از محل دریافت عوارض کند.

وی وضعیت بد بهداشتی و وجود زباله های غیرقابل بازیافت در محیط طبیعی تفرجگاه بندر و دره شهدای ارومیه را نامناسب ارزیابی کرد و خاطرنشان کرد: باید با هماهنگی دهیاریهای روستاهای اطراف این اماکن تفریحی نسبت به جمع آوری زباله ها و ایجاد باکس های زباله در معابر ورودی و خروجی آنها اقدامات لازم انجام گیرد.

وی در ادامه بر فرهنگسازی در بین مردم در جهت عدم رهاسازی زباله ها و سوزاندن شاخه های درخت در مناطق تفریحی بویژه در روزهای تعطیل گفت: در این راستا با همکاری سازمانهای مردم نهاد دوستدار محیط زیست اقدام به توزیع کیسه های زباله در این مناطق خواهیم کرد.