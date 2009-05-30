بسترسازی فرهنگی و سیاسی برای پاسخ به نیاز زنان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر ، زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی عصر شنبه در همایش ملی زنان در فرهنگسرای بهمن برگزار شد طی سخنانی اظهار داشت: با وجود اینکه همیشه در طول تاریخ زنان در عرضه اجتماع حضور داشته اند اما هرگز زنان ما مثل امروز به خودآگاهی نسبت به وجود خودشان نرسیده بودند.

وی با بیان اینکه حضور و ظهور زنان جامعه کنونی ما همراه با خودآگاهی است گفت: به همین دلیل است که مطالبات این قشر از جامعه بالا رفته است.

همسر کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری دهم با اشاره به اینکه در چشم انداز 20 ساله که قرار است ایران در همه عرصه ها سرآمد شود، گفت : بدون کمک زنان این مهم امکانپذیر نخواهد بود .

وی با طرح سئوالی عنوان کرد: چرا با توجه به نقش مهم زنان بایستی این قشر از جامعه ما از تبعیض و عدم حمایت رنج ببرند در حالی که باید زنانی سرافراز ، موظف و با هویت داشته باشیم.

رهنورد با طرح چند سئوال از جمله "جامعه از زنان چه می داند؟" گفت: با جواب به این پرسش ها رستگاری و سعادت زنان را می توان طراحی و عملیاتی کرد.

وی در پایان با اشاره به بسترهای مهمی که پیش روی مطالبات زنان است ، گفت: چندین بستر از جمله بسترفرهنگ سازی ، اقتصادی، سیاست و اشتغال می توانند در صورت سامان یافتن به مطالبات این قشر از جامعه پاسخی درخور دهند.