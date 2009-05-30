به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، داراب رفیعی پور عصر شنبه در نشست با دکتر جلالیان نماینده مردم دیر، کنگان و جم در مجلس افزود: این شرکت در حال حاضر به 472 روستا با جمعیت 240 هزار و 984 و علاوه بر آن به 13 شهر با جمعیت 68 هزار و 717 نفر آبرسانی می کند.
وی با بیان اینکه جهت آبرسانی به روستاهای شهرستانها کنگان و شهر عسلویه با مشکل مواجه هستیم، اظهار داشت: امید است با راه اندازی خط مربوط به این مناطق از شبکه آب رسانی کوثر مشکلات این بخشها نیز برطرف شود.
مدیرعامل آبفا روستایی استان بوشهر گفت: هم اکنون در تمام استان به روستاهایی که آب آنها از نظر بهداشتی مناسب است اما قابل شرب نیست، با استفاده از تانکر آبرسانی می شود.
وی با بیان اینکه در سال گذشته حدود 29 میلیارد تومان هزینه های عمرانی برای آب روستایی استان شده است، اظهار داشت: به دلیل اهمیت موضوع آبرسانی و توجه ای که دولت و نمایندگان استان در مجلس به آن داشته اند و با همکاری کارکنان این شرکت به صورت شبانه روزی در حال ارائه خدمت به روستاییان استان بوشهر هستیم.
در این نشست نماینده مردم دیر و کنگان و جم در مجلس در سخنانی کوتاه خطاب به کارکنان شرکت آبفا روستایی گفت: دیدگاه علمی را جایگزین دیدگاه سنتی کرده و در تمام بخشها و با توجه به اینکه امسال با تداوم خشکسالی روبرو هستیم یا رویکردهای علمی به مبارزه با این پدیده بپردازیم.
عسکر جلالیان افزود: ترویج اصلاح الگوی مصرف باید مدنظر مدیران این شرکت قرار گیرد.
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