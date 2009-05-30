به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، داراب رفیعی پور عصر شنبه در نشست با دکتر جلالیان نماینده مردم دیر، کنگان و جم در مجلس افزود: این شرکت در حال حاضر به 472 روستا با جمعیت 240 هزار و 984 و علاوه بر آن به 13 شهر با جمعیت 68 هزار و 717 نفر آبرسانی می کند .

وی با بیان اینکه جهت آبرسانی به روستاهای شهرستانها کنگان و شهر عسلویه با مشکل مواجه هستیم، اظهار داشت: امید است با راه اندازی خط مربوط به این مناطق از شبکه آب رسانی کوثر مشکلات این بخشها نیز برطرف شود.

مدیرعامل آبفا روستایی استان بوشهر گفت: هم اکنون در تمام استان به روستاهایی که آب آنها از نظر بهداشتی مناسب است اما قابل شرب نیست، با استفاده از تانکر آبرسانی می شود .

وی با بیان اینکه در سال گذشته حدود 29 میلیارد تومان هزینه های عمرانی برای آب روستایی استان شده است، اظهار داشت: به دلیل اهمیت موضوع آبرسانی و توجه ای که دولت و نمایندگان استان در مجلس به آن داشته اند و با همکاری کارکنان این شرکت به صورت شبانه روزی در حال ارائه خدمت به روستاییان استان بوشهر هستیم.

در این نشست نماینده مردم دیر و کنگان و جم در مجلس در سخنانی کوتاه خطاب به کارکنان شرکت آبفا روستایی گفت: دیدگاه علمی را جایگزین دیدگاه سنتی کرده و در تمام بخشها و با توجه به اینکه امسال با تداوم خشکسالی روبرو هستیم یا رویکردهای علمی به مبارزه با این پدیده بپردازیم.

عسکر جلالیان افزود: ترویج اصلاح الگوی مصرف باید مدنظر مدیران این شرکت قرار گیرد.