8500 طرح عمرانی در گلستان اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عبدالله رستگار عصر شنبه در افتتاح طرحهای عمرانی در این شهرستان افزود: این در حالی است که در این مدت صد هزار طرح مختلف از سوی دولت در کشور اجرا شد که هشت هزار و 500 طرح در استان بوده است.

وی اظهار داشت: تلاشهای دولت در سالهای اخیر در راستای عمران و آبادی منطقه قابل تقدیر بوده و موجی از توسعه در استان ایجاد شده است.

رستگار بیان داشت: ساخت مجموعه های ورزشی در نقاط محروم شهرستان نشان از توجه دولت به مناطق محروم بوده است.

هفت طرح عمرانی شامل شامل یک طرح ورزشی، سه طرح آبرسانی، یک طرح آموزشی و دو طرح راه و ترابری در گنبد کاووس به بهره برداری رسید.

عملیات زیرسازی و آسفالت راه های روستایی "کروکلی داشلی" و "ساری بخش" به طور پنج کیلومتر و با چهار میلیارد و 50 میلیون ریال اعتبار از جمله این طرحها است.

همچنین آبرسانی به روستاهای قزلجه مانی، عنایت آباد و مرجان آباد از دیگر طرحهایی است که با حضور استاندار گلستان و جمعی از مسئولان به بهره برداری رسید.

برای اجرای این طرح پنج هزار و 82 متر خط انتقال آب و 488 متر شبکه توزیع آب اجرا شد و 320 خانوار از مزایای آن بهره مند شدند.

سالن ورزشی چند منظوره اترک طیار و دبستان روستای سارلی سفلی گنبد از دیگر طرحهایی است که مورد بهره برداری قرار گرفت.

مدرسه شش کلاسه روستای سارلی سفلی گنبد با 658 متر مربع بنا و دو هزار متر مربع زمین با سه میلیارد ریال اعتبار احداث شد.

شهرستان گنبد کاووس 290 هزار نفر جمعیت دارد.