موسوی خود را فراتر از قانون نمی داند

به گزارش خبرنگار مهر در نوشهر، احمد مسجد جامعی عصر شنبه در مسجد جامع نوشهر افزود: نظام رسانه ای و اطلاع رسانی کشور در حال حاضر با محدودیتهای فراوانی روبرو است که این محدودیتها با قانون مغایرت دارد به نحوی که انحلال شوراهای عالی که از متخصصان برجسسته کشور تشکیل شده بود، بر اساس قانون نبود.

مسجد جامعی عنوان کرد: میرحسین موسوی قانون را به رسمیت می شناسد و خاضعانه به ملت ایران احترام می گذارد و سرمایه مادی و معنوی کشور را حراج نمی گذارد.

وزیرفرهنگ و ارشاد اسامی دولت اصلاحات بیان داشت: موسوی به حفظ شئونات ملی و شهروندی و دفاع از مواضع قانونی، تامین عدالت و بهره گیری از تمامی ظرفیتها برای توسعه همه جانبه کشور اعتقاد دارد.

وی عنوان کرد: همبستگی رمز اتحاد است و هیچ ملتی بدون همبستگی راه به جایی نمی برد و باید برای توسعه کشور متحد شویم.

مسجد جامعی به سند چشم انداز 20 ساله کشور اشاره و اضافه کرد: براساس این سند باید به قدرت اول منطقه در زمینه های مختلف تبدیل شویم و به نظر نمی رسد با رویکرد کنونی به این هدف برسیم.

وی افزود: تا قبل از چهارسال کنونی، ایران در بسیاری از زمینه های فرهنگی از جمله سینما، تئاتر، تعداد کتابهای منتشر شده حرف اول را در منطقه می زد و اکنون جایگاه دیگری دارد.