فردا در تاريخ

در گذشت آيت الله مدني كاشاني :

درچنين روزي در سال 1371 هجري شمسي آيت الله رضا مدني كاشاني از روحانيان بر جسته كاشان ديده از جهان فروبست . از مهمترين آثار ايشان مي توان به فرائض المقلدين و حاشيه بر عروه الوثقي اشاره كرد .



تولد والتر هرمان نرنست :

در چنين روزي در سال 1864 ميلادي هرمان نرنست شيميدان و فيزيكدان آلماني به دنيا آمد . وي به سال 1920 جايزه نوبل را از آن خود كرد .



تولد جرج ارول :





در چنين روزي در سال 1903 ميلادي جرج ارول نويسنده برجسته انگيسي ديده به جهان گشود . مزرعه حيوانات و 1984 ميلادي عناوين مهمترين آثا راويند . اورول در سال 1950 ميلادي در گذشت . وي در سالهاي نخستين زندگي اش به كار هاي مختلف روي آورد و به دليل فقر خانوادگي در محيط هاي كارگري بزرگ شد . وي بعدها به سوي سياست كشيده شد و در اين ميان به جنبش كارگري راديكال ملحق گشت . اورول در اين دوره به سان برخي از نويسندگان چپ عازم اسپانيا شد تا با ديكتاتور مستبد اسپانيا بجنگد . اورول در جنگ مجروح شد . او در اثر ابتلا به سل در سال 1950 در پنجاه سالگي درگذ شت . جرج در مهمترين كتاب خود با نام " مزرعه حيوانات" بازباني نمادين به نقد ساختاري طبقه حاكم در حكومت هاي كمونيستي و به ويژه شيوه حكمراني حزب حاكم استالين مي پردازد . در سال هاي اخير اسنادي منتشر شد كه نشان مي دهد ارول براي سازمان جاسوسي آمريكا - سيا - خبرچيني مي كرد .



تولد جي هانس دي جنسن :

در چنين روزي در سال 1907 ميلادي دي جنسن فيزيكدان برجسته آلماني متولد شد . وي در حوزه انرژي هسته اي تحقيقات فراواني كرد و در اين مسير نيز در سال 1963 ميلادي موفق به در يافت جايزه نوبل دررشته فيزيك شد .



تولد سيدني لومه :

در چنين روزي در سال 1924 ميلادي سيدني لومه كارگردان مشهور آمريكايي ديده به جهان گشود . گروه عنوان مهمترين اثر اوست .



ادعاي عراق :





در چنين روزي در سال 1961 ميلادي عراق ادعا كرد كه كويت بخشي از عراق بوده كه از اين كشور جدا گرديده است . كويت با اين امر البته مخالفت كرد . پس از اين ادعا عبدالكريم قاسم رئيس دولت عراق به قصد اشغال اين كشور نيروي نظامي خود را آماده ورود به خاك كويت كرد . كويت بعدها بارديگر مورد تهاجم كشور همسايه خود عراق قرار گرفت . امير نشين كويت در دوم اوت سال 1990 ميلادي توسط رژيم عراق اشغال شد . عراق پس از سالها جنگ با جمهوري اسلامي ايران در بهانه اي جديد كويت را متهم كرد كه طي جنگ هشت ساله با ايران مقدار معتنابهي نفت خام به ارزش دوو نيم ميليارد دلار را از حوزه نفتي روميله به يغما بر ده است . پس از طرح ريزي چنين بهانه اي ، عراق تعداد سي هزار نفرنيروي نظامي به كشور كويت گسيل داشت و اين كشور را طي چند ساعت به اشغال خود در آورد . اما پس از اين واقعه آمريكا و همپيمانانش در اقدامي جمعي تصميم به اخراج ارتش عراق از اين كشور گرفتند . نبرد آزاد سازي كويت ساعت سه و بيست دقيقه روز پنجشنبه هفدهم ژانويه 1991 ميلادي آغاز شد و پس از 42 روز حمله متوالي هوايي و زميني به ارتش عراق ، اين كشور مجبور َشد در بيست و ششم فوريه همان سال كويت را ترك كند . اين جنگ به "جنگ نفت" هم معروف شد.





استقلال موزامبيك :

در چنين روزي درسال 1975 ميلادي موزامبيك استقلال خود رااز پرتغال به دست آورد . اين روز به عنوان روز ملي در اين كشور گرامي داشته مي شود .



استقلال اسلووني و كرواسي :

در چنين روزي در سال 1991 ميلادي اسلووني و كرواسي استقلال خود را از يوگسلاوي اعلام كرد ند .



بركناري پاپ :

در چنين روزي در سال 1080 پاپ گريگوري براي نخستين بار در تاريخ كليسا از سمت خود به دست شماري از كاردينال ها ، بركنار شد .



ورود نخستين گروه :

در چنين روزي در سال 1822 ميلادي اولين گروه از آفريقايي هاي مقيم آمريكايي وارد سرزمين مادري خويش يعني ، آفريقا شدند .



نخستين برنامه رنگي :

