برای قهرمانی تلاش می کنیم/ حضور در ایتالیا تجربه ارزشمندی بود

علی دوستی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد عملکرد بازیکنان تیمش در تورنمنت آلاتری ایتالیا اظهار داشت: درست است ما در 5 بازی گذشته حریفانمان را شکست دادیم اما بازیکنان ما با قدرت و تلاش مضاعف در بازی فینال این مسابقات شرکت می کنند تا با عنایت خداوند متعال بتوانند عنوان قهرمانی این رقابت ها را از آن خود کرده و پرچم کشورمان را در ایتالیا به اهتزاز درآورند.

وی ادامه داد: بازیکنان تیم ایران در 5 بازی گذشته عملکرد بسیاری خوبی داشتند و می توانستند با توجه به بازی‌های درخشانی که از خود نشان دادند، با نتایج به مراتب بهتری برابر حریفان به پیروزی دست یابند.

سرمربی تیم فوتبال زیر 17 سال ایران سطح مسابقات آلاتری ایتالیا را بسیار بالا ارزیابی کرد و افزود: بازی با تیم‌های قدرتمند اروپایی و آمریکای جنوبی تجربه بسیار ارزشمندی برابر بازیکنان ما بود و توانستیم به خوبی از نقاط ضعف و قوت تیم اطلاع پیدا کرده و در این تورنمنت، تیم خود را برای حضور در مسابقات مهمتر آزمایش کنیم.

دوستی در پایان با بیان اینکه پس از مسابقات قهرمانی آسیا که در ازبکستان با قهرمانی شاگردانش به پایان رسید، این تیم در تورنمنت و مسابقه مهمی به میدان نرفته بود، گفت: این مسابقات محک بسیار خوبی برای ما بود و بازیکنان ما نشان دادند در شرایط بسیار خوبی قراردارند.

دیدار فینال رقابتهای فوتبال تورنمنت آلاتری ایتالیا امروز بین تیم زیر 17 سال ایران و نماینده پاراگوئه برگزار خواهد شد.