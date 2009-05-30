سفرهای احمدی نژاد موجب تقویت همبستگی ملی شد

به گزارش خبرنگار مهر در شهرکرد، عضو شورای شهر تهران بعد از ظهر شنبه در جمع مردم شهرکرد با بیان اینکه سفرهای احمدی نژاد احساس همبستگی ملی در اقوام مختلف ایران زمین را تقویت کرده است، اذعان داشت: حضور احمدی نژاد در بین مردم در درک کردن بهتر مشکلات و پیدا کردن راه حل و آسیب شناسی کشور موثر واقع شده است.

وی گفت: رای مردم ایران در حقیقت رای به عزت، اقتدار و عدالت خواهی است و کسانی همچون قدرت طلبان، بدخواهان و زراندوزان و ... نمی خواهند، نام ایران در جهان برافراشته شود.

وی با بیان اینکه دشمنان ایران دوست ندارند ایرانی و فرهنگ ایرانی در جهان امروز بدرخشد عنوان کرد: آنها نمی توانند یاد و نام امام را از صحنه ها حذف کنند.

وی افزود: محمود احمدی نژاد حافظ قدرت، عزت و اقتدار ایرانی درهمه جهان خواهد بود.

پروین احمدی نژاد با اشاره به اینکه ما راه زیادی داریم که به سرمنزل مقصود برسیم، تصریح کرد: برنامه ریزی های عملی و اجرایی را باید برای تمام مردم در نظر بگیریم تا به مقصود اصلی که خدمت به مردم است، برسیم.

وی با اشاره به اهداف دولت نهم و سفرهای استانی این دولت اذعان داشت: هدف اصلی دولت این است که مسئولان نظام جمهوری در عرش نیستند بلکه در کنار مردم هستند و مردم پشتوانه این دولت هستند.

وی با بیان اینکه دولت احمدی نژاد دورترین نقاط کشور با سعی و تلاش خدمت رسانی کردند، افزود: بودجه کشور مخصوص تمام استان هاست و باید در تمام استان ها هزینه شود.

وی بیان داشت: رئیس جمهور مبانی اسلامی را مد نظر داشته و اعلام کرده ثروت باید عادلانه در کشور توزیع شود.

پروین احمدی نژاد خاطرنشان کرد: ثروت ملی نباید در یک نقطه از کشور متمرکز شود که آن منطقه از داشتن ثروت ندانند چه کار کنند و در نقطه ای دیگر مردم در فقر و نداری به سر ببرند.

وی عنوان کرد: تناسب بین رشد اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، عمرانی و غیره از ضروریات عدالت است.

پروین احمدی نژاد افزود: در سیاست خارجی سیاستی فعال داریم و ایران جز قدرتهای برتر جهان است.

وی همچنین در بحث هسته ای تصریح کرد: در انرژی هسته ای هم به دستاورد های علمی و هم به سیاست های خارجی دست یافته ایم و حتی یک قدم عقب نشینی نخواهیم کرد زیرا که پشتوانه دولت مردم هستند.

وی خاطرنشان کرد: ما نه تنها از مواضع علمی عقب نشینی نخواهیم کرد بلکه از اعتقاداتمان هم دست بر نخواهیم داشت.

در حاشیه این مراسم تعدادی از افراد با بستن پارچه های سبز بر روی مچ دستانشان و با خواندن سرود "یار دبستانی" اعتراض خود را نسبت به این سخنرانی اعلام داشتند.