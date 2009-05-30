مراکز اورژانس کشور همچنان نیازمند سرمایه گذاری است

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، وزیر بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی بعد از ظهر شنبه در مراسم بهره‌ برداری اورژانس جاده ای کاشی مسعود، اظهار داشت: در زمان تصدیگری دولت نهم تعداد پایگاه های اورژانس کشور 1.5 برابر و میزان خدمات رسانی به مصدومان و مجروحان حوادث نیز پنج درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به اینکه در بسیاری از استانهای کشور مکانهای مناسبی برای احداث اورژانس در نظر گرفته نمی شود، خاطرنشان کرد: مکانیابی صحیح برای استقرار پایگاه اورژانس می تواند در ارتقا خدمات این مراکز همچنین حضور به موقع نیروهای اورژانس هنگام بروز سوانح بسیار موثر باشد.

وزیر بهداشت همچنین در مراسم افتتاح پنج پروژه خیرساز شهرستان میبد نیز اظهار داشت: در حال حاضر 18 بیمارستان در سراسر کشور به صورت هیئت امنایی و با مشارکت خیرین اداره می شود.

وی اظهار امیدواری کرد: با همراهی خیرین تعداد این بیمارستانها به 50 مرکز افزایش یابد.

وزیر بهداشت همچنین با اشاره به توجه دولت به پروژه های خیرساز یادآور شد: در 16 سال گذشته 390 میلیارد ریال اعتبار دولتی به پروژه های خیرساز اختصاص یافته که 350 میلیارد آن در دوران تصدی گری دولت نهم هزینه شده است.

وی با اشاره به اهمیت پروژه های خیرساز و کمک به دولت در این زمینه بیان داشت: اگر این پروژه ها بر اساس نیازهای منطقه و با نیازسنجی احداث شود، برای مردم کارآمدتر خواهد بود و اثربخشی بیشتری خواهد داشت.

در سفر وزیر بهداشت به شهرستان میبد پنج پروژه خیری شامل بخش MRI و سنگ شکن، سالن اجتماعات بیمارستان و مرکز بهداشتی درمانی رکن آباد افتتاح شد.

افتتاح اورژانس بین جاده ای کاشی مسعود نیز از دیگر پروژه هایی بود که در این سفر به بهره برداری رسید.