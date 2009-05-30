بودجه مصوب شهرداران اردبیل 105 میلیارد تومان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، بهروز قربانی عصر شنبه در جمع شهرداران این استان اظهار داشت: از این میزان بودجه اعلام شده، 56 میلیارد تومان آن باید از طریق درآمدهای محلی تامین شود.

وی اضافه کرد: از ابتدای سال جاری نیز 18 میلیارد تومان اعتبار دولتی در اختیار شهرداری های استان قرار گرفته تا در جهت تکمیل و اجرای پروژه های مربوط به حل مشکلات عبور و مرور شهری و اجرای نهضت آسفالت هزینه شود.

مدیرکل امور شهری استانداری اردبیل مساعدت دولت به شهرداری های این استان را در سال گذشته بالغ بر 35 میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: این رقم از طریق سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و استانداری اردبیل به حساب 22 شهرداری های استان واریز شده است.

وی با اشاره به برگزاری 40 دوره آموزشی برای 300 نفر از کارکنان شهرداری های استان در سال گذشته، عنوان کرد: این دوره های آموزشی معادل سه هزار و 796 نفر ساعت بوده است.

قربانی خاطرنشان کرد: در سال 87 حدود 20 طرح پژوهشی از سوی شهرداری ها به مرکز پژوهش شهری و روستایی استانداری ارسال شده که از این تعداد سه طرح با اعتبار اولیه 115 میلیون تومان برای اجرا تصویب و بقیه طرحها نیز در حال حاضر در دست بررسی است.

در این مراسم سرپرست معاونت عمرانی استانداری نیز طی سخنانی بیان داشت: با توجه به اعتبارات دولتی که به حساب شهرداری های استان واریز شده انتظار داریم شهرداران برای رفاه حال مردم، در اجرای نهضت آسفالت اهتمام کنند.

خداوردی رحمانی با اشاره به واگذاری بیش از شش هزار تن قیر یارانه ای برای شهرداری های استان یادآور شد: امید است که امسال نهضت آسفالت ریزی در سطه شهرهای استان با شدت بیشتری پیگیری و اجرا شود.



در این جلسه به توسعه فضای سبز شهرها، بهداشتی کردن کشتارگاه های سنتی، دفع و دفن بهداشتی زباله و تسهیل در صدور پروانه های احداث پروژه های مسکن مهر تاکید شد.