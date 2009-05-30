میزان بهره مندی روستاییان گلستان از آب آشامیدنی به 86 درصد افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علیرضا خواستار عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: این در حالی است که میزان بهره مندی جمعیت روستایی استان از آب آشامیدنی در ابتدای برنامه چهارم 61 درصد بوده است.

وی تعداد مشترکان این شرکت را در پایان سال 83 حدود 113 هزار و 718 مشترک اعلام کرد و اظهار داشت: این تعداد به 151 هزار و 163 مشترک در سال 87 افزایش یافته است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین اکنون 545 روستا از نعمت آب آشامیدنی سالم بهره مند هستند که این تعداد در پایان سال 83 حدود 449 روستا بوده است.

خواستار، جمعیت زیرپوشش آب و فاضلاب روستایی استان را 465 هزار و 743 نفر اعلام کرد و گفت: این تعداد قبل از دولت کنونی 412 هزار و 678 نفر بوده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گلستان بیان داشت: میزان شبکه توزیع آب انجام شده تا پایان سال 83، دو هزار و 846 کیلومتر بوده است که این میزان در سال 87 به سه هزار و 995 کیلومتر شبکه توزیع رسیده است.

وی عنوان کرد: همچنین میزان شبکه توزیع آب انجام شده تا پایان سال 83، دو هزار و 846 کیلومتر بوده است که این میزان در سال 87 به سه هزار و 995 کیلومتر شبکه توزیع رسیده است.

وی یادآور شد: اکنون 372 حلقه چاه و 138 دهنه چشمه در استان وجود دارد و روستاییان از آن استفاده می کنند.