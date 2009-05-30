نرم افزار جامع مالی دهیاری های گلستان طراحی شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، هوشنگ غلامزاده عصر شنبه در جمع دهیاران گرگان افزود: با آغاز استفاده از نرم افزار جامع مالی دهیاری ها در استان، زمینه نظارت آنلاین بر عملکرد مالی دهیاری ها فراهم می شود.

وی اظهار داشت: 80 نیروی تحصیلکرده وظیفه نظارت بر عملکرد مالی دهیاری های استان و انطباق آن با آئین نامه مالی دهیاری ها را بر عهده دارند و هر یک از این افراد بسته به جمعیت یا درآمد دهیاری ها، رسیدگی به امورات مالی یک تا 12 دهیاری را بر عهده دارند.

وی خاطرنشان کرد: برای انجام بهتر وظایف توسط این افراد که دارای تحصیلات مرتبط با حسابداری هستند تاکنون 12 دوره آموزشی توسط اساتید مجرب برای آنها برگزار شده است.

معاون عمرانی استاندار گلستان بیان داشت: علاوه بر این، برای نظارت بیشتر بر عملکرد مالی دهیاری ها، حسابرسی دهیاری ها توسط شرکتهای مورد تأیید جامعه رسمی حسابرسی کشور صورت گرفته است.

غلامزاده گفت: تیمهای نظارت مالی دفتر امور روستایی معاونت نیز بدون اطلاع قبلی در دفاتر دهیاری ها حضور یافته و به بررسی اسناد مالی دهیاری ها می پردازند.

بیش از 840 دهیاری در گلستان فعالیت دارند.