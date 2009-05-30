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۹ خرداد ۱۳۸۸، ۲۰:۰۰

35 مرکز نمونه گردشگری در گلستان شناسایی شد

35 مرکز نمونه گردشگری در گلستان شناسایی شد

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون برنامه‌ریزی استاندار گلستان گفت: مراکز نمونه گردشگری استان از هشت مرکز در چهار سال قبل به 35 مرکز در حال حاضر رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عباس نیاوند عصر شنبه در کمیته برنامه ریزی استان افزود: برای توسعه صنعت گردشگری در استان نیاز به برنامه جامع و هدفمند است.

وی اظهار داشت: همچنین میران اعتبارات بخش فرهنگی از چهار میلیارد ریال به 32 میلیارد ریال رسیده است همچنین میزان اعتبارات مساجد و اماکن مذهبی تا سال 84هفت میلیارد ریال بود که در دولت نهم به 39 میلیارد ریال افزایش یافته و این امر حاکی از رشد 50 برابری است.

نیاوند بیان داشت: تعداد فرستنده‌های تلویزیونی قبل از دولت نهم 271 فرستنده بود که در چهارسال اخیر به 400 فرستنده با 47 درصد رشد رسیده است.

معاون برنامه ریزی استاندار گلستان یادآور شد: در راستای توزیع سهام عدالت تاکنون یک میلیون و 124 هزار و 247 نفر از جمعیت استان شناسایی شدند و فرم سهام عدالت را پر کردند.

وی افزود: حدود 616 هزار و 69 نفر تا به حال موفق به دریافت دعوتنامه شدند که در سال گذشته  تعداد 117 هزار نفر از مردم سود سهام عدالت خود را دریافت کردند و 500 هزار نفر دیگر هم سود سهام عدالت خود را تا 15 خرداد امسال دریافت می‌کنند.

کد مطلب 888123

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