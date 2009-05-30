35 مرکز نمونه گردشگری در گلستان شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عباس نیاوند عصر شنبه در کمیته برنامه ریزی استان افزود: برای توسعه صنعت گردشگری در استان نیاز به برنامه جامع و هدفمند است.

وی اظهار داشت: همچنین میران اعتبارات بخش فرهنگی از چهار میلیارد ریال به 32 میلیارد ریال رسیده است همچنین میزان اعتبارات مساجد و اماکن مذهبی تا سال 84هفت میلیارد ریال بود که در دولت نهم به 39 میلیارد ریال افزایش یافته و این امر حاکی از رشد 50 برابری است.

نیاوند بیان داشت: تعداد فرستنده‌های تلویزیونی قبل از دولت نهم 271 فرستنده بود که در چهارسال اخیر به 400 فرستنده با 47 درصد رشد رسیده است.

معاون برنامه ریزی استاندار گلستان یادآور شد: در راستای توزیع سهام عدالت تاکنون یک میلیون و 124 هزار و 247 نفر از جمعیت استان شناسایی شدند و فرم سهام عدالت را پر کردند.

وی افزود: حدود 616 هزار و 69 نفر تا به حال موفق به دریافت دعوتنامه شدند که در سال گذشته تعداد 117 هزار نفر از مردم سود سهام عدالت خود را دریافت کردند و 500 هزار نفر دیگر هم سود سهام عدالت خود را تا 15 خرداد امسال دریافت می‌کنند.

