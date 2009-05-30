به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، یک مقام رسمی فلسطینی که نخواست نامش فاش شود، اعلام کرد: ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در دیدار با باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در واشنگتن، سندی در ارتباط با مناقشه خاورمیانه به وی ارائه کرده است.

شینهوا، طرح ارائه شده از سوی ابومازن به اوباما را بر اساس طرح صلح نقشه راه مورد حمایت آمریکا، توافقات گذشته اسرائیل با تشکیلات خودگردان فلسطین و طرح های عربی اعلام کرد.

وی، این طرح را شامل جدول زمانی و مکانیسمی برای عملی کردن توافقنامه ها برای جلو بردن فرایند سیاسی عنوان کرد.

اوباما در گفتگو با ابومازن از فرستادن جرج میچل نماینده ویژه خود در امور خاورمیانه به منطقه در هفته آینده به منظور بررسی روند سازش خبر داده بود.

منابع فلسطینی همچنین برداشته شدن ایست و بازرسی ها در کرانه باختری و برداشته شدن محاصره غزه را از دیگر خواسته های ابومازن از اوباما اعلام کردند.

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز پنج شنبه 7 خرداد با رئیس جمهور آمریکا در واشنگتن دیدار کرد.