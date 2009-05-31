کادر فنی هر روز کره شمالی را آنالیز می کند/ تغییرات محسوس در تیم ملی

منصور پورحیدری که در حاشیه تمرینات تیم ملی فوتبال کشورمان در اردوی چین با خبرنگار مهرگفتگو می کرد با بیان این مطلب افزود: تیم ملی تاکنون 4 جلسه تمرینی را در چین پشت سرگذاشته و بازیکنان از هر نظر در شرایط مطلوبی قرار دارند و بسیار با انگیزه و پرنشاط در تمرینات شرکت می کنند.

پورحیدری اضافه کرد: با ملحق شدن مهدوی کیا ، هاشمیان و بازیکنان تیم پرسپولیس، تمرینات شکل کاملتری به خود گرفته و کادر فنی برنامه های اصلی برای دیدار با کره شمالی مرور می کنند.

وی با بیان اینکه تفاوت در برنامه های تیم ملی کاملا محسوس است و همدلی و هماهنگی مطلوبی بین کادر فنی و بازیکنان بوجود آمده تصریح کرد: خوشبختانه تمامی بازیکنان شرایط حساس تیم ملی را درک کرده اند و بسیار با انگیزه در تمرینات شرکت می کنند و با وجود چنین جوی بر اردوی تیم ملی پیروزی برکره شمالی دست یافتنی خواهد بود.

سرپرست تیم ملی تصریح کرد: کادر فنی با مرور فیلم بازیهای کره شمالی به شناخت خوبی از این تیم دست یافته و هر روز در تمرینات نقاط قوت و ضعف تیم کره به بازیکنان گوشزد می شود و اطمینان دارم با شناختی که وجود دارد دست خالی از کره بازنمی گردیم.

پورحیدری به شرایط مطلوب اردوی چین اشاره کرد و افزود: خوشبختانه از نظر آب و هوا و تغذیه شرایط مطلوبی بر اردوی تیم ملی حاکم است و هیچگونه مشکلی از این نظر وجود ندارد و همه چیز برای موفقیت تیم ملی در کره مهیاست.

سرپرست تیم ملی در خصوص دیدار تدارکاتی با تیم ملی چین یادآور شد: این دیدار تدارکاتی روز دوشنبه در شهر کینگ هانگ دوا" محل برپایی اردوی تیم ملی برگزار خواهد شد که این مسابقه می تواند در مرور تاکتیک های دیدار با کره شمالی ، قرار گرفتن بازیکنان در شرایط مسابقه و پیدا کردن ترکیب اصلی و بازیکنان ذخیره تیم ملی بسیار تاثیرگذار باشد.

وی در خصوص زمان سفر تیم ملی به کره شمالی اظهار داشت : تیم ملی ساعت 14 روز پنج شنبه به وقت چین عازم کره شمالی خواهد شد و در پیونگ یانگ نیز دو جلسه تمرین سبک را برگزار خواهیم کرد تا با آمادگی کامل برای دیدار با کره شمالی آماده شویم .