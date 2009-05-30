به گزارش خبرنگار مهر در رشت، محسن رضایی نامزد دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری که به استان گیلان سفر کرده است عصر شنبه درجمع مردم رشت در ورزشگاه شهید عضدی این شهر با اعلام اینکه استان گیلان قطب کشاورزی کشور است اظهار داشت: متاسفانه دولت هایی که تاکنون پس از پیروزی انقلاب بر سر کار آمده اند نتوانسته اند به خوبی از این موهبت الهی و این ثروت عظیم الهی به نفع منطقه استفاده کنند.

محسن رضایی گفت : گیلان در طول 30 ساله انقلاب از داشتن صنایع بزرگ بویژه صنایع مرتبط با کشاورزی و گردشگری بی بهره بوده است و بر این اساس باید برنامه ریزی صنایع مرتبط با کشاورزی و گردشگری و فرهنگ در استان گیلان در اولویت باشد.

وی در خصوص عملکرد دولت ها گفت: کارهایی که تاکنون دولت ها انجام داده اند و درست بوده در دولت خود آنها را ادامه خواهم داد و با قدرت تمام جلوی برنامه ها و سیاست های نادرست را خواهم گرفت تا ملت بیش از این متحمل خسارت نشود.

این کاندیدای انتخابات گردشگری در گیلان را یک ظرفیت منحصر به فرد در کشور دانست و افزود: گردشگری یک صنعت پاک و درآمدزا در جامعه است که با برقراری امنیت کامل و توسعه زیر ساخت ها می توان ثروت های زیادی از قبل جهانگردان و گردشگران خارجی که بویژه از کشورهای اسلامی به ایران سفر کنند بدست آورد.

رضایی با اشاره به اینکه استان گیلان یک ظرفیت جامع و گسترده است گفت: دولت ها تاکنون از این ظرفیت و ثروت نه خودشان استفاده بهینه ای برای رفاه حال مردم کرده اند و نه اجازه داده اند که مردم از این ثروت به نفع خود بهره برداری کنند.