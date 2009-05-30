به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا،"دیمیتری مدودف" رئیس جمهوری روسیه و "تارو آسو" نخست وزیر ژاپن بر اتخاذ یک موضع قوی در مقابل آزمایش هسته ای کره شمالی تاکید کردند.

مدودف و آسو در گفتگوی تلفنی با یکدیگر، آزمایش موشکی کره شمالی را چالشی جدی برای نظام امنیت بین الملل دانستند.

توکیو و مسکو بر صدور یک قطعنامه مسئولیت آور در آستانه صدور یک قطعنامه جدید از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره آزمایش هسته ای پیونگ یانگ تاکید کردند.

کره شمالی در هفته های اخیر بر خلاف قطعنامه های سازمان ملل متحد ضمن انجام یک آزمایش هسته ای، چندین موشک میان برد و کوتاه برد را آزمایش کرد.