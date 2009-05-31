استیل آذین در آستانه جشن صعود / جدال تراکتور و شاهین در دو هفته پایانی

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و پنجم رقابت‌های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور عصر فردا (دوشنبه) با برگزاری 14 مسابقه از گروه‌های دوگانه پیگیری می شود که این دیدارها می‌تواند تکلیف تیم‌های صعود کننده به لیگ برتر را هم مشخص کند.

در مهمترین دیدار گروه "الف" که در ورزشگاه تختی تهران برگزار می شود، تیم استیل آذین میزبان کوثر لرستان است که در این دیدار شاگردان نادر دست نشان تنها به یک امتیاز احتیاج دارند تا جشن صعود مستقیم به لیگ برتر را برپا کنند.

البته در دیگر دیدارهای مهم این گروه، در فارس تیم شهرداری تبریز بازی سختی را پیش رو دارد. چشم امید تیم آلومینیوم برای از دست ندادن شانس صعود به مرحله پلی آف این گروه هم به تیم مقاومت بسیج است تا درصورت ناکام بودن شهرداری تبریز، راه خود را برای رسیدن به این مرحله هموار کند.

در گروه "ب" این مسابقات هم دیدار مس رفسنجان و تراکتورسازی تبریز می تواند بسیار حساس و سرنوشت ساز باشد. شاگردان زبردست برای آنکه حداقل شانس‌های صعودشان به لیگ برتر را از دست ندهند، باید میهمان قدرتمند خود(تراکتورسازی) را از پیش رو بردارند که این نتیجه می تواند برای تیم شاهین پارس جنوبی بسیار ارزشمند باشد.

قطعا در این دو هفته رقابت بین تیم های تراکتورسازی تبریز و شاهین پارس جنوبی برای صعود مستقیم از این گروه به لیگ برتر، بسیار حساستر خواهد شد و همین موضوع جذابیت‌های هفته های پایانی لیگ دسته اول را افزایش داده است.

برنامه هفته بیست و پنجم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور و جدول رده‌بندی گروه‌های دوگانه این رقابت‌ها به شرح زیر است:

دوشنبه 11/3/88

گروه الف:

* استیل آذین تهران - کوثرلرستان، ساعت 17، ورزشگاه تختی تهران

* مقاومت بسیج فارس - شهرداری تبریز، ساعت 17، ورزشگاه حافظیه شیراز

* آلومینیوم اراک - هما تهران، ساعت 17، ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک

* صنعت مهرکام پارس - سپاهان نوین اصفهان، ساعت 17، ورزشگاه امام خمینی (ره)اسلامشهر

* پتروشیمی تبریز - شهرداری زنجان، ساعت 17، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

* شهرداری بندرعباس - گل گهر سیرجان، ساعت 17، ورزشگاه تختی بندرعباس

* صنعت نفت آبادان - نساجی مازندران، ساعت 17، ورزشگاه تختی آبادان

جدول رده بندی گروه الف:

1- استیل آذین 51 امتیاز

2- شهرداری تبریز 45 امتیاز- تفاضل گل 15+

3- آلومینیوم اراک 42 امتیاز - تفاضل گل 15+

4- پتروشیمی تبریز 37 امتیاز

----------------------------------------

13- نساجی مازندران 21 امتیاز(یک بازی کمتر)

14- شهرداری زنجان 16 امتیاز

دوشنبه 11/3/88

گروه ب:

* مس رفسنجان - تراکتورسازی تبریز، ساعت 17، ورزشگاه شهدا نوش آباد رفسنجان

* ماشین سازی تبریز - نیروی زمینی تهران، ساعت 17، ورزشگاه تختی تبریز

* آلومینیوم هرمزگان - شاهین اهواز، ساعت 17، ورزشگاه کارگران بندرعباس

* دیهیم اهواز - تربیت یزد، ساعت 17، ورزشگاه تختی اهواز

* شموشک نوشهر - شیرین فراز کرمانشاه، ساعت 17، ورزشگاه شهدا نوشهر

* داماش لرستان - شاهین پارس جنوبی، ساعت 17، ورزشگاه تختی درود

* اتکا گلستان - پیام مخابرات فارس، ساعت 17، ورزشگاه آزادی گرگان

جدول رده‌بندی گروه ب:

1- تراکتورسازی تبریز 50 امتیاز - تفاضل گل 21+

2- شاهین پارس جنوبی 50 امتیاز- تفاضل گل 11+

3- مس رفسنجان 42 امتیاز

4- نیروی زمینی 35 امتیاز

------------------------------

13- دیهیم اهواز 18 امتیاز - تفاضل گل 27-

14- شاهین اهواز 18 امتیاز - تفاضل گل 30 -