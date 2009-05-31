سقوط ایران در رتبه بندیهای جهانی بهداشت وجود خارجی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، وزیر بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی شامگاه شنبه در جمع جامعه پزشکی استان یزد اظهار داشت: در تبلیغات انتخاباتی یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری اعلام شد که رتبه بهداشت ایران در سازمان بهداشت جهانی طی چهار سال گذشته 40 پله سقوط کرده و به 123 رسیده است در حالی که تنها مرتبه ای که سازمان بهداشت جهانی، کشورها را از نظر بهداشتی رتبه بندی کرده است، مربوط به سال 2000 میلادی و متعلق به 9 سال پیش است و ارتباطی با دولت نهم ندارد.

وی افزود: رتبه ایران در برخی اقلام پزشکی، دارویی و درمانی 123 است که این اقلام دقیقا به توزیع عادلانه امکانات و میزان دسترسی ها ارتباط دارد که البته نسبت به گذشته ارتقا یافته است.

باقری لنکرانی با انتقاد از عملکرد برخی کاندیداها در آستانه انتخابات تصریح کرد: اصلا رتبه بندی انجام نشده که ما 40 پله سقوط کرده باشیم از طرفی چرا شاخصهای جدی رشد در بسیاری زمینه ها نادیده گرفته شده است.

330 میلیارد ریال وسایل کمک آموزشی برای دانشگاههای کشور خریداری شد

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بخش دیگری از سخنان خود از فعالیتهای دولت نهم در زمینه ارتقا دانشگاههای علوم پزشکی بیان داشت: در سال نخست فعالیت در دولت نهم، 330 میلیارد ریال وسایل کمک آموزشی برای دانشگاههای علوم پزشکی کشور خریداری شد.

وی افزود: در بازدیدی در سال 84 از یکی از دانشگاه‌های پزشکی معروف کشور که در دانشکده پزشکی مادر به شمار می‌رفت، بسیاری از اساتید و دانشجویان از کمبود وسایل کمک آموزشی گلایه داشتند که در همان سال با سرکشی از دانشگاههای علوم پزشکی کشور بیش از 330 میلیارد ریال وسایل کمک آموزشی برای این مراکز خریداری شد.

آمار رشته های مقطع دکتری در چهار سال گذشته 300 درصد افزایش یافته است

وی همچنین با اشاره به اینکه در مقطع تحصیلات تکمیلی در مجموع حدود 12 سال قبل از دولت نهم 13 محل رشته جدید PHT تصویب شده بود، اظهار داشت: پس از بررسی ظرفیت کشور و موانع منطقی و غیرمنطقی این تعداد رشته دکتری با رشد 300 درصدی در ظرفیت پذیرش مواجه شد که البته این آمار به جز افزایش ظرفیت در دستیاری بالینی است.

وی با اشاره به تلاشهای انجام شده در راستای تبدیل فضای گفتمانی در بحث آموزش به یک فضای نیاز محور بر اساس رفع مشکلات کشور عنوان کرد: در این راستا مجوز 17 رشته از 50 رشته مامایی که منجر به بیشترین نرخ بیکاری در این رشته شده بود، باطل شد زیرا علاوه بر مشکلات بیکاری، امکانات و لوازم دانشگاه آزاد برای تربیت این تعداد ماما کافی نبود.

باقری لنکرانی همچنین در خصوص حرکت جهشی در زمینه پژوهش نیز اظهار داشت: در دولت نهم در بحث پژوهش حرکتی رو به جلو آغاز شد به نحوی که از حدود دو هزار مقاله نمایه ‌برداری شده در سال 84 به چهار هزار مقاله در سال گذشته رسیدیم.

سال گذشته هشت هزار مقاله پژوهشی در کشور به چاپ رسید

وی افزود: در سال گذشته نیز در مجموع هشت هزار مقاله پژوهشی در کشور به چاپ رسید که چهار هزار مقاله در نمایه ‌های بین ‌المللی ثبت شد.

وی همچنین با اشاره به دیگر اقدامات انجام شده در حوزه پژوهشی در دولت نهم بیان داشت: مراکز تحقیقاتی ما در این مدت از حدود 110 مرکز به 215 مرکز رسیده است همچنین مراکز رشد و فناوری نیز از سه مرکز به 10 مرکز افزایش یافته است.

وی یادآور شد: در بخش غذا و دارو نیز در دولت نهم با تحولات چشمگیری مواجه بودیم که از ‌آن جمله می‌ توان به بررسی محصولات غذایی و دارو در بازار، افزایش یارانه دارو برای بیماران تالاسمی، هموفیلی و کلیوی، افزایش مصرف دارو برای بیماران تالاسمی در طول سه سال گذشته، افزایش مصرف فاکتورها برای بیماران هموفیلی که سبب کاهش خونریزی‌ در این بیماران شد و ... اشاره کرد.