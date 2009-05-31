۱۰ خرداد ۱۳۸۸، ۹:۰۴

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: برگزاری دیدار تیم فوتبال زیر 17 سال ایران برابر نماینده جمهوری چک در دیدار نهایی تورنمنت آلاتری ایتالیا و برگزاری روز پایانی رقابت‌های دوچرخه سواری لیگ برتر از اهم رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه دهم خردادماه سال 1388 هجری شمسی مصادف است با ششم جمادی الثانی سال 1430 هجری قمری و برابر است با اول ژوئن سال 2009 میلادی.

- تیم فوتبال زیر17 سال ایران امروز در دیدار نهایی تورنمنت آلاتری ایتالیا برابر تیم نوجوانان اسپارتاپراگ جمهوری چک به میدان می رود.

- مرحله دوم رقابت‌های دوچرخه سواری لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری رشته استقامت جاده، در محل جاده کمربندی شمالی فرودگاه امام خمینی(ره) به پایان می رسد.

- سومین و آخرین روز از دور برگشت مرحله مقدماتی هشتمین دوره لیگ جهانی در منطقه آسیا - اقیانوسیه واترپلو امروز برگزار می شود که طی آن تیم واترپلو ایران مقابل نیوزلند قرار می گیرد.

