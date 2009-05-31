واکنش مسجد ارشاد اهواز به خبر تغییر مکان سخنرانی خاتمی

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مسجد ارشاد اهواز پیرو درج خبری در 9 خرداد ماه در خصوص تغییر مکان سخنرانی سید محمد خاتمی در اهواز مطالبی جهت روشن شدن و تنویر افکار عمومی ارائه کرد که این توضیحات به شرح زیر است.

1- جهت برگزاری این مراسم هیچگونه مجوزی از طرف مقامات مسئول تا ساعت یک بامداد در روز شنبه 9/3/88 صادر نشده بود و اذعان این مطلب که تمام مجوزهای این مراسم از چند روز قبل دریافت شده بود کذب محض است و این مجوز ساعت یک بامداد روز شنبه 9/3/88 و پس از هماهنگی با این مسجد به ستاد موسوی ارائه شد.

2- اینکه گفته شده که ستاد آقای موسوی با مسئولان مسجد ارشاد هماهنگی کرده بودند به اطلاع می رساند که هیچگونه هماهنگی با این مسجد صورت نگرفته و ما نیز (مسئولان مسجد) صرفا از طریق پیامک پخش شده در سطح شهر اطلاع یافتیم که قرار است آقای خاتمی در این مسجد سخنرانی کند. در ضمن اگر ستاد موسوی درخواست رسمی کرده اند مدارک و مستندان این هماهنگی را ارائه کنند.

3- در متن خبر علت تغییر سخنرانی ایشان مخالفت پایگاه بسیج اعلام شده در حالی که اولا مخالفت صورت گرفته با اصل مراسم نبوده بلکه صرفا به علت تداخل آن با همایش سیاسی دیگری بوده که هماهنگیهای آن همایش از قبل انجام گرفته بود. ثانیا مخالفت صورت گرفته از طرف روابط عمومی مسجد ارشاد بوده نه پایگاه مقاومت بسیج. ثالثا لازم به ذکر است که عملا این مراسم جلوی درب مسجد برگزار خواهد شد چرا که تالار معلمی که در متن خبر به آن اشاره شده است با فاصله 50 متری روبروی مسجد ارشاد قرار دارد.

4- در ضمن باید به عرض برساند که به علت تداخل مراسم سخنرانی آقای خاتمی با همایش دولت اسلامی ستاد هماهنگی حمایتهای مردمی دکتر احمدی نژاد در استان خوزستان طی نامه ای از روابط عمومی مسجد درخواست کرد که همایش دولت اسلامی را به وقت دیگری موکول کنند.