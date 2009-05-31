موسوی با حاکمیت قانون توسعه همه جانبه را در کشور ایجاد می کند

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی کواکبیان شنبه شب در همایش اصلاح طلبان حامی میرحسین موسوی در مسجد جامع ساری افزود: بر اساس شعار میرحسین موسوی، ایران اسلامی محور همه فعالیت ها بوده و همه اقوام و نژادها خود را محور ایران می دانند.

وی خاطرنشان کرد: موسوی می خواهد پاسپورت ایرانی را در جهان با اعتبار جلوه دهد و ملت ایران در جهان شخصیت و هویت داشته باشند.

عضو کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس هشتم با اشاره به اینکه متاسفانه دولت نهم در موضع سیاست خارجی ایران موفق عمل نکرده است، تصریح کرد: در سالهای اخیر دارندگان گذرنامه ایرانی در عربستان انگشت نگاری و در دبی تفتیش می شوند.

کواکبیان با بیان اینکه روابط خارجی ایران تنها با گامبیا، زامبیا، گینه نو و کشورهای عقب مانده دنیا خلاصه شده است، یادآور شد: موسوی می خواهد عزت، اقتدار و شایستگی ملت ایران را در جهان بشناساند.

نماینده مردم سمنان در مجلس با اشاره به اینکه بر اساس آمار اعلامی از سوی دیوان محاسبات میزان تفریغ بودجه دولت در سال 85 حدود یک میلیارد دلار بوده و سال 86 دولت نهم دارای 54 درصد انحراف بودجه بوده است، افزود: مطمئنا وضعیت تفریغ بودجه سال های 87 و 88 دولت به واسطه توزیع فراوان سهام عدالت بدتر می شود.

وی بیان داشت: افزایش حقوق بازنشستگان و اجرای قانون هماهنگ مصوبه مجلس هشتم بوده که دولت نهم به نام خود ثبت کرده است.

کواکبیان با اشاره به اینکه دولت میرحسین موسوی ملتی کارآفرین و نوآور را در جامعه تربیت خواهد کرد، اظهار داشت: جای تاسف است که کمیته امدادی که هدف اصلی آن توانمندسازی مردم و نداشتن حتی یک مستمند است در این مدت میزان مستمری بگیران افزایش یافته و به چهار میلیون نفر رسیده است.

به گفته کواکبیان، عدالت موسوی بر محور قانون گرایی و آزادی در چارچوب قانون است و 50 درصد آزادی های مشروع قانون اساسی در دولت میرحسین موسوی احیاء خواهد شد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه ایجاد تلویزیون خصوصی یکی دیگر از وعده های میرحسین موسوی در صورت تصدی ریاست جمهوری خواهد بود، اظهار داشت: هدف اصلی این اقدام به واسطه عدم حاکمیت قشر، گروه، حزب و یا جریانی خاص از یک تریبون و یک آنتن است.

رئیس ستاد ائتلاف مردمی میرحسین موسوی در کشور با اشاره به اینکه تاکنون به 15 استان کشور برای تبلیغ و ارائه برنامه های مهندس موسوی سفر کردم، بیان داشت: پیش بینی می شود بیش از 60 درصد مردم ایران در انتخابات دهم شرکت و 50 درصد آنان به میرحسین موسوی رای دهند.

کواکبیان با بیان اینکه حامیان موسوی باید با برنامه ای سازماندهی شده مقدمات اعلان پیروزی میرحسین موسوی را در ساعت 10 صبح روز انتخابات به ملت ایران نوید دهند افزود: میرحسین موسوی بالای 30 میلیون رای در انتخابات کسب خواهد کرد.

نماینده مردم سمنان در خانه ملت با بیان ناکامی های ورزشکاران در کسب پیروزی های متعدد در چند سال اخیر رو به فزونی رفته است، اظهار داشت: در بحبوحه جنگ رتبه ورزشی ایران در دنیا 38 بوده ولی در دولت نهم رتبه ورزشی ملت ایران در جهان 52 شده است.

عضو کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس هشتم با اشاره به اینکه متاسفانه دل دولتمردان نهم به ارتباط با افرادی نظیر هوگوچاوز خوش شده است، افزود: هنوز هوگوچاوز از ایران بیرون نرفته با اوباما دست دوستی و مودت داده که برای ایران مایه تاسف است.

رئیس ستاد ائتلاف مردمی میرحسین موسوی با اذعان به اینکه موسوی با پیشرفت های صلح آمیز هسته ای مخالفتی ندارد و بر توسعه دانش هسته ای در کشور تاکید دارد، گفت: نباید با هزینه های هنگفت آبروی ملت و مردم بخواهیم توسعه سیاسی و خارجی داشته باشیم.

کواکبیان در پایان گفت: موسوی با هدف تغییر در ایران آمده و قانون و عدالت را توامان برای توسعه کشور برنامه ریزی می کند.