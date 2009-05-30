به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار لبنان،ابومازن امروز پس از دیدار با رئیس جمهوری مصر،مخالفت خود را با اعمال هرگونه تغییرات در طرح سازش عربی اعلام کرد.



ابومازن مدعی شد در سفر اخیرش به آمریکا،جدیت باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور را برای برقراری صلح در خاورمیانه و ضرورت توقف شهرک سازی احساس کرده است.



ابومازن با هدف مطلع کردن حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر از نتایج دیدار اخیرش از آمریکا به قاهره سفر کرد.



وی در این باره گفت : در این دیدار،جزئیات مربوط به سفر اخیر به آمریکا و دیدارهایی را که انجام شد،بررسی کردیم.



رئیس تشکیلات خودگردان درباره مذاکرات سازش با رژیم صهیونیستی اظهار داشت : به نظر می رسد طرف اسرائیلی هنوز طرح یا دیدگاه خود را درباره مرزها یا قدس یا شهرکها تکمیل نکرده است.



این در حالی است که مقامهای رژیم صهیونیستی بر ادامه شهرک سازی و اشغال بیت المقدس تاکید کرده اند و حتی به طرحهای



ابومازن در عین حال بر ادامه تماسهای فشرده با مقامهای رژِم صهیونیستی تاکی کرد.



رئیس تشکیلات خودگردان درباره گفتگوهای ملی فلسطینی با حضور حماس و فتح گفت : گفتگوها باید سبب تشکیل دولتی شود که به تعهدات سازمان آزادیبخش فلسطین(ساف) پایبند باشد.



ضرورت به رسمیت شناختن موجودیت نامشروع رژیم صهیونیستی از جمله تعهدات سازمان آزادیبخش فلسطین به این رژیم اشغالگر است.

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