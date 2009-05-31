۱۰ خرداد ۱۳۸۸، ۱۰:۴۵

حامیان احمدی نژاد به دنبال سهم خواهی نیستند

ساری - خبرگزاری مهر: مسئول کمیته سیاسی ستاد حامیان مردمی احمدی نژاد در مازندران گفت: افرادی که در ستادهای احمدی نژاد فعالیت می کنند به دنبال سهم خواهی نیستند.

به گزارش خبرنگار مهر ، محمدعلی روشن شامگاه شنبه در جمع اعضای کمیته سیاسی شهرستانهای استان در ساری افزود: افکار، برنامه ها و عملکرد قوی احمدی نژاد باعث اقبال زیاد مردمی شده است.

وی با اشاره به اینکه اردوگاه اصولگرایان به دسته خاصی تعلق ندارد، اظهار داشت: حامیان احمدی نژاد پذیرای نیروهایی از تمام اقشارهستند و حرکت های تبلیغاتی مخرب علیه هر یک از نامزدها محکوم و نوعی شیطنت است که در قاموس اصولگرایی جایگاهی ندارد.

وی با اشاره به اینکه آنچه که در این سه سال و نیم دولت نهم انجام شده باید با قوت و قدرت در مناطق و محله ها تبیین شود، تصریح کرد: برخوردهای روسای ستادها و دست اندرکاران حامی احمدی نژاد نباید طوری باشد که تصور سهم خواهی را در مردم القاء کند.

ستادهای مردمی حامیان احمدی نژاد در مازندران با اسامی مختلف فعالیت انتخاباتی می کنند.

