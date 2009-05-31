اجرای قانون اولین برنامه میرحسین موسوی خواهد بود

حسین امینی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: اولین برنامه در میرحسین موسوی اجرای قانون خواهد بود اجرای شدن قانون را زیبننده هر رئیس جمهور دانست.

رئیس ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی را از دیگر اولویتهای کاری میرحسین موسوی برشمرد و ادامه داد: فعالیت و برنامه ریزی سازمانهای مستلزم اجرای کارهای تخصصی برنامه ریزی در سطح کلان کشور است که با احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی در سطح کلان کشور است که با احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی می توان به این مهم دست یافت.

امینی در خصوص مشکلات نامزدها در خصوص تبلیغات گفت: متاسفانه دستگاههای دولتی امکانات خود را نظیر سالنها، زمینهای چمن و غیره را در اختیار ستادهای تبلیغاتی قرار نمی دهند و اصل حمایت اجرایی و نظارت بی طرفی را رعایت نمی کنند.

وی رعایت اخلاق انتخاباتی را یک ضرورت برشمرد و تاکید کرد: رعایت اخلاق انتخاباتی باید به عنوان یک اصل در انتخابات لحاظ شود و حفظ حرمت کاندیدها از سوی حامیان هر نامزد امری ضروری و بدیهی است.

رئیس ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی خاطرنشان کرد: در اصل انتخابات آنچه که باید در تبلیغات نامزدهای لحاظ سواد پررنگ کردن فضای سیاسی و نیز بالا بردن اصل مشارکت مردمی است.



