شاخصهای اقتصادی کشور در چهار سال گذشته کاهش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمدرضا نعمت زاده شنبه شب در جمع مدیران صنعتی خراسان رضوی افزود: دولت فعلی معتقد است کارشناسان اقتصادی مستندات علمی در مورد ارتباط مستقیم نقدینگی و تورم را قبول ندارند.

وی تصریح کرد: شوراهایی که توسط کارشناسان در ابتدای انقلاب و با تایید امام تشکیل شد توسط این دولت منحل شد، در حالی که فلسفه وجودی آنها تصمیم گیری دسته جمعی بود.

نعمت زاده تصریح کرد: تولید چغندر از 6.5 میلیون تن در سال 84 به 1.5 میلیون تن در سال 87 رسید .

معاون سابق وزیر نفت در ادامه افزود: بر طبق آمار بانک مرکزی در حالی که درآمد میانگین سالانه از محل فروش نفت در طی سالهای دولت هاشمی و خاتمی به ترتیب 17 میلیارد و 21.5 میلیارد دلار بوده، درآمد دولت نهم در آن میانگین 70 میلیارد دلار در سال بوده است، این در حالی است که به جای اختصاص حداقل 50 درصد از ذخایر ارزی به بخش خصوصی، مجموعا 108 میلیارد دلار از این حساب را دولت برای هزینه های خود براشته است و تاکنون تنها 22 میلیارد دلار به بخش خصوصی و شبه خصوصی اختصاص یافته است.

نعمت زاده در ادامه گفت: بهترین فرصتها را به لحاظ درآمدزایی از محل نفت در 100 سال گذشته داشتیم.

وی گفت: در طول این سالها بهترین هماهنگی بین قوا صورت گرفت، شرایط منطقه ای در عراق و افغانستان برای ما فراهم شد، زیرساختهایی که در دولت های قبلی فراهم شده بود برای بهره برداری آماده بود و به لحاظ بین المللی کمترین تنشها را داشتیم در حالی که دولت فرصت سوزی کرد و نتیجه آنچه الان وجود دارد چیزی جز فرار سرمایه گذاران و کاهش سرمایه گذاری نیست.

وی در خصوص فرار سرمایه ها گفت: بیشتر سرمایه گذاریهایی که دولت مدعی است، تنها روی کاغذ محقق شده و در عمل دولت آنها را به شرکتهای شبه دولتی خود از جمله سرمایه گذاری تامین اجتماعی واگذار کرده است.

معاون سابق وزیر نفت در پایان به مقایسه شاخصهای اقتصادی در دولت نهم پرداخت و گفت: رشد تولید ناخالص داخلی از 5.3 درصد در سال 84 به 4.7 درصد در سال 87 رسیده است و رشد اقتصادی از 6 به 4.5 رسیده است.

نعمت زاده گفت: شرایط کسب و کار که بر اساس یک مبنای علمی با در نظر گرفتن 87 فاکتور بررسی می شود، رتبه ایران را طی سالهای 2007 تا پیش بینی برای سال 2009 از 137 به 168 نشان می دهد.

وی ادامه داد: رشد تولیدات صنعتی از 11.3 درصد به 8.5 درصد و تورم از 10.5 درصد در سال 84 به 25 درصد طی سال 87 رسیده است.

نعمت زاده گفت: واردات ما نیز از 24.6 میلیارد دلار در طی برنامه سوم به بیش از 52 میلیارد دلار در حال حاضر رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: رتبه ما در فساد اداری بر اساس گزارش سازمان بین المللی شفافیت از 88 به 141 در سال 2008 رسیده است همچنین شاخص سرمایه گذاری نشان می دهد که بین 181 کشور ما رتبه 164 را پیدا کرده ایم.