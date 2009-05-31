"فارس" قهرمان لیگ فوتبال روستائیان کشور در گلستان شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، در این مسابقات چهار تیم از استانهای گلستان، خوزستان، فارس و گیلان با یکدیگر به رقابت پرداخنند.

صفرعلی رایج دبیر هیئت ورزشهای روستایی و عشایر گلستان به خبرنگار مهر در گرگان گفت: در دیدار فینال تیمهای فوتبال عشایری و روستایی استان گلستان و فارس به مصاف هم رفتند که تیم فارس با نتیجه 4 بر 2 به عنوان قهرمان و تیم گلستان نائب قهرمان این دوره مسابقات شد.

وی افزود: همچنین در دیدار رده بندی که بین دو تیم فوتبال عشایری و روستایی خوزستان گیلان برگزار شد، تیم خوزستان با نتیجه 3 بر 1 تیم گیلان را شکست داد و به مقام سومی این مسابقات دست یافت.

رایج اظهار داشت: برای تیمهای اول و دوم این رقابتها امتیاز حضور در لیگ دسته سوم فوتبال کشور از سوی فدراسیون فوتبال کشور صادر شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، در دیدار مرحله نیمه نهایی این مسابقات که صبح روز شنبه برگزار شد، تیمهای گلستان و خوزستان به مصاف هم رفتند که تیم گلستان با نتیجه سه بر صفر به برتری دست یافت و همچنین دیدار تیمهای فارس و گیلان نیز با نتیجه 3 بر 1 به نفع تیم فارس پایان یافت.

