طرح پیوستن هندورابی به جزیره کیش به دولت رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید بقایی گفت: مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خواهان این است که مناطق محروم در اطراف مناطق آزاد را تحت پوشش این مناطق قرار دهد.

سرپرست مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: نخستین اقدام مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ارائه طرح پیشنهاد پیوستن جزیره هندورابی به منطقه آزاد کیش بود.

وی تصریح کرد: مرکز امور مناطق آزاد قصد دارد تا مناطق محروم حاشیه مناطق آزاد را تحت پوشش قرار دهد و زیرساخت های مورد نیاز این مناطق را تامین کند.

بقایی گفت: براساس قانون، احداث واصلاح زیرساختهای مناطق آزاد و نقاط اطراف این مناطق برعهده مرکز امورمناطق آزاد و ویژه اقتصادی بوده که متاسفانه این کار در گذشته با تعلل انجام شده است.

این مقام مسئول در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی با بیان اینکه اقدامات مرکز امور مناطق آزاد برای نقاط حاشیه ای این مناطق در کنار اقدامات صورت گرفته از سوی دولت قرار خواهد گرفت، تصریح کرد: مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به دنبال تامین زیرساخت های مورد نیاز نقاط حاشیه ای مناطق آزاد است.

وی خاطرنشان کرد: مالکیت جزیره هندورابی متعلق به منطقه آزاد کیش است و مرکز با همکاری قوه مقننه و مجریه به دنبال تامین زیرساخت های این جزیره و پیوستن هندورابی به منطقه آزاد کیش است.

سرپرست مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اتقتصادی گفت: جزیره هندورابی به زیرساخت هایی مانند تامین آب شیرین کن، افزایش ظرفیت برق جزیره و جدول بندی معابر نیاز دارد و برای اجرای این طرح ها باید دو میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار در نظر گرفته شود.

بقایی در خصوص پیوستن فارور کوچک و بزرگ به منطقه آزاد کیش اظهار داشت: در حال حاضر پیوستن هندورابی به منطقه آزاد کیش در فاز اول برنامه های اجرایی مرکزمناطق آزاد و ویژه اقتصادی قرار دارد .