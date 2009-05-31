انتخابات نباید به فضای مسموم تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام سید علی خمینی شنبه شب در همایش امام و جوانان که در سالن بعثت سازمان ملی جوانان استان قم برگزار شد، با اشاره به اهمیت انتخابات ریاست جمهوری اظهار داشت: انتخابات باید محلی برای نمایش اتحاد ملی باشد نه جایی برای بروز کینه و اختلاف.
وی با بیان اینکه تبدیل شدن فضای انتخابات به فضای مسموم خواسته دشمنان ما است، خاطرنشان کرد: ما نباید طوری حرف بزنیم که انگار با دشمنانمان داریم صحبت میکنیم. این موضوعات انتخابات را به محل کینه تبدیل میکند.
نوه حضرت امام خمینی(ره) ایجاد تفرقه در صفوف ملت را از دسیسههای دشمنان برشمرد و گفت: تمام جریانهای فعال سیاسی کشور شعارشان خط امام است، همه قانون اساسی را قبول دارند، اما متأسفانه عدهای چنان روی اندک اختلافها بزرگنمایی میکنند که طرفداران دو عقیده حاضر میشوند همدیگر را تفسیق نمایند.
حجتالاسلام سید علی خمینی در ادامه ایجاد اختلاف در بین امت اسلام را از توطئههای دشمنان برشمرد و افزود: همه اعم از شیعه و سنی باید در مقابل توطئهها هشیار باشند زیرا بیشترین منفعت را از این اختلاف دشمنان میبرند.
وی با اشاره به نقش تأثیرگذار حضرت امام (ره) در اتحاد شیعه و سنی خاطرنشان کرد: دشمنان ما تمام امکانات خود را جهت اختلاف افکنی مذاهب مختلف مسلمانان بسیج کردهاند که باید در مقابل این هجمه و توطئهها هشیار باشیم.
حجتالاسلام سید علی خمینی در بخش دیگری از سخنانش به رسمیت شناخته شدن شور و نشاط جوانی، استفاده درست از جوانان، برنامهریزی تربیت قشر جوان و ... را از جمله وظایف حکومت در قبال جوانان عنوان کرد.
وی وضعیت کنونی تعلیم و تربیت در جامعه را نامطلوب خواند و گفت: متأسفانه ما امروز از حیث تعلیم و تربیت در وضعیت خوبی نیستیم هرچند پیشرفتهایی نسبت به سابق داشتهایم و وضعیت ما بهتر شده است، اما باید سعی کنیم از جهات مختلف به این موضوع بپردازیم.
نوه حضرت امام (ره) در ادامه با اشاره به تأثیرگذاری بنیانگذار کبیر انقلاب روی جوانان خاطرنشان کرد: بسیاری از مشکلات کشور ما در زمان انقلاب جنگ و ... بدست جوانان برومند حل شده است که باید با برنامهریزی مناسب بتوانیم امروزه نیز از نیروی جوان کشور بدرستی استفاده کنیم اما متأسفانه بعضا مشاهده میشود که نیروی جوان کشور هرز میرود و چرخ مملکت آن طور که باید بچرخد، نمیچرخد.
وی اظهار داشت: حضرت امام (ره) تأکید زیادی روی حوزه، دانشگاه، مدارس و تربیت جوانان داشتند و تا وقتی جوان درست تربیت نشود نمیتوان انتظار داشت، اقدامات به درستی شکل گیرد.
سید علی خمینی با اشاره به رواج انواع مکاتب فکری در جهان کنونی بهترین راه نجات جوانان را آگاهسازی آنان نسبت به این مکاتب فکری دانست.
وی تأکید کرد: ما باید با برنامهریزی مناسب به صورت صحیح دین اسلام را عرضه کنیم.
