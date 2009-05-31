موسوی به ارزشها و منافع ملی پایبند است

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین شهربانو امانی شنبه شب در جمع اصلاح طلبان در سالن کوثر قزوین گفت: موسوی کسی است که دروغ نمی گوید، آمار غلط نمی دهد و به نظر مخالف احترام می گذارد و در زمانی که نخست وزیر بود مخالف ترین افراد در کابینه ایشان بودند.

نماینده دوره های پنجم و ششم مجلس گفت: موسوی در زمان امام یک متمم به مجلس نبرد و بخاطر شناختی که از دنیا داشت نگذاشت یک قطعنامه علیه ایران صادر شود.

شهربانو امانی با انتقاد از دولت نهم اظهار داشت: باید 4 سال گذشته را مرور کنیم و با تجزیه و تحلیل آنچه را به مردم گذشته بازگو کنیم.

وی افزود: دولت نهم پرهزینه ترین دولت معاصر است و رئیس دولت نهم بجای تکیه بر توانمندیها و لیاقتهای افراد نخبه، کاری کرد که اصولگرایان واقعی از حلقه مدیریت خارج شدند.

امانی افزود: در این سالها به رغم همراهی سازمانها و نهادها سازمان برنامه و بودجه را منحل کردند، نخبگان را خانه نشین و دانشجویان را گوشه نشین و اساتید را بازنشسته کردند و در حاشیه قرار دادند و هزینه سنگینی بر دوش ملت گذاشتند.

شهربانو امانی در ادامه سخنان خود در مورد سهام عدالت هم اظهار داشت: یارانه بیماریهای خاص و داروهای سرطانی را برداشته اند و 80 هزار تومان به مردم سهام می دهند.

وی به سکوت میرحسین در سالهای گذشته هم اشاره کرد و افزود: برخی اوقات سکوت از هر بانگی رساتر است، آیا میر حسین در 8 سال جنگ یک نقطه قوت نداشت که از ایشان یاد کنند، این شخصیت سیاسی هنرمند حتی تابلوهایش از تلویزیون نشان داده نشد.

وی گفت: چشم مردم ایران به فرزند آذربایجان است، همه زنان و مادران و دختران در کنار همسر، فرزند و عزیزانشان روز 22 خردادماه سر صندوقهای اخذ رای حضور خواهند یافت و با رای به میرحسین موسوی دوم خردادی باشکوهتر برای ملت ایران رقم خواهند زد.

حاشیه جلسه:

سالن 500 نفری کوثر قزوین مملو از جوانان دختر و پسری بود که بسیاری از آنها شال و دستبند پارچه ای سبز به سر و دست خود آویخته بودند و در میان آنها چهره های فرهنگی زیادی به چشم می خورد و سخنرانی امانی که با شور و هیجان ایراد می شد با تشویق مداوم جوانان روبرو شد.

در بین جلسه یک جوان برای اعتراض به سخنان امانی از جا بلند شد و به طرف تریبون رفت که با برخورد افراد انتظامات داخل سالن فرد مذکور به خارج از سالن هدایت شد که بعدا همان جوان پشت تریبون قرار گرفت و انتقاد خود را مطرح کرد و امانی هم به آن پاسخ داد و جلسه آرامش خود را بازیافت.

امانی در مقابل برخی اعتراضهای موردی با ادامه سخنان خود جلسه را کنترل کرد و گفت: چهار سال حرف نزدیم ولی امروز باید مسائل را تجزیه تحلیل کنیم.