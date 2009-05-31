۱۰ خرداد ۱۳۸۸، ۹:۱۲

نوذری خبر داد:

برداشت دو میلیارد دلاری از ذخیره ارزی برای توسعه پارس جنوبی

وزیر نفت از برداشت دو میلیارد دلاری از حساب ذخیره ارزی برای توسعه میادین مشترک نفت و گاز خبر داد و گفت: بخش عمده از این مبلغ به توسعه میدان گازی پارس جنوبی اختصاص می یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین نوذری در مراسم امضای قرارداد توسعه فازهای 20 و 21 پارس جنوبی در تهران، در تشریح برنامه های تامین مالی فازهای در حال ساخت پارس جنوبی، اظهار کرد: با تصویب هیئت دولت حدود یک میلیارد یورو اوراق مشارکت برای توسعه فازهای پارس جنوبی عرضه خواهد شد.

وی یکی دیگر از راهکارهای تامین مالی فازهای پارس جنوبی را برداشت از حسات ذخیره ارزی عنوان کرد و افزود: در این رابطه 2 میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برداشت خواهد شد که بخش عمده آن به توسعه پارس جنوبی اختصاص پیدا خواهد کرد.

وزیر نفت با اشاره سهم 3 درصدی اختصاص یافته از درآمدهای حاصل از فروش نفت خام به توسعه فازهای پارس جنوبی، تبیین کرد: پیش بینی می شود با بهبود بازارهای جهانی نفت در ماههای آینده، شتاب بیشتری در توسعه فازهای پارس جنوبی را شاهد باشیم.

وی در ادامه با یادآوری این موضوع که در حال حاضر عملیات اجرای 7 فاز پارس جنوبی در حال انجام است، گفت: با امضای قرارداد این 2 فاز و امضای قرارداد 2 فاز دیگر تا هفته آینده، مجموع فازهای در دست اقدام پارس جنوبی به 11 فاز افزایش پیدا خواهد کرد.

رئیس هیئت مدیره شرکت ملی نفت با اشاره به تکمیل ساخت پالایشگاه های خشکی 5 فاز پارس جنوبی در سال گذشته، تصریح کرد: مجموع این اقدامات نشان می دهد که توسعه پارس جنوبی متفاوت تر از گذشته در حال انجام است.

