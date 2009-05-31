برگزاری مناقصه محدود برای انتخاب پیمانکار فازهای 20 و 21 پارس جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، صادق علاقه مند در حاشیه امضای قرارداد توسعه فازهای 20 و 21 پارس جنوبی در تهران درباره خصوص چگونگی انتخاب پیمانکاران این طرح ، توضیح داد: برای این منظور مناقصه ای محدود برگزار شد.

وی با بیان اینکه در مناقصه بر اساس نظر کمیته بیع متقابل و فاینانس شرکت ملی نفت 3 شرکت حاضر شدند، تبیین کرد: در این رابطه تاسیات دریایی، اویک و پتروپارس 3 شرکت حاضر د مناقصه این 2 فاز بوده اند.

این مقام مسئول در نهایت پیشنهاد فنی پتروپارس و اویک در این کمیته مورد تایید قرار گرفت، تصریح کرد: با توجه به پیشنهاد قیمتی مناسب ارائه شده از سوی اویک، این شرکت به عنوان برنده مناقصه انتخاب شد.

به گفته علاقه مند طرح توسعه فازهای 20 و 21 پارس جنوبی به صورت کلید در دست به شرکت اویک واگذار شده است.

به گزارش مهر در ادامه این نشست مدیرعامل مهندسی و ساختمان صنایع نفت (اویک) واگذاری کامل توسعه 2 فاز پارس جنوبی به پیمانکار ایرانی را نخستین تجربه صنعت نفت دانست و گفت: این قرارداد فرصتی را برای بکارگیری تجربیات پیشین شرکت فراهم کرد.

رکن الدین جوادی یادآور شد: ظرفیت این دو فاز معادل ظرفیت فازهای 9 و 10 پارس جنوبی است و شرکت اویک بیشترین تجربه کار بزرگ را در این 2 فاز داشت و با همکاری شرکت ملی نفت و شرکت نفت و گاز پارس موفق به اتمام این پروژه شد.

به گفته وی واگذاری کامل توسعه فازهای20 و 21 به طور کامل به یک پیمانکار ایرانی برای نخستین بار در صنعت نفت اتفاق افتاده و این موضوع فرصتی را ایجاد می کند تا تجربه حاصل از اجرای بخش خشکی فازهای 9 و 10 را در این پروژه به کار بگیریم.

جوادی زمان اجرای توسعه دو فاز یاد شده را 52 ماه اعلام کرد و یادآور شد: که عملیات اجرایی آن هر چه سریعتر آغاز شود و در زمان مقرر به بهره برداری برسد.