امسال 120 میلیارد ریال اعتبار به ساخت سد پلرود اختصاص یافت

نماینده مردم رودسر و املش در مجلس هشتم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این میزان اعتبار برای انجام شبکه آبیاری و زهکشی سد مخزنی پلرود اختصاص یافته است که با اختصاص این میزان اعتبار روند اجرای این پروژه سرعت بیشتری خواهد گرفت.

وی بر ضرورت آزادسازی زمینهای روستایی در حریم سد پلرود تاکید کرد و افزود: زمین های محدوده اجرای طرح باید توسط سازمان آب منطقه ای با قیمت عادلانه از مردم خریداری شود.

نماینده رودسر و املش عنوان کرد: مشکل اعتبار در اجرای طرح وجود ندارد و مشکل اصلی ساکنان محدوده اجرایی طرح است.

وی بیان داشت: پروژه سد مخزنی پلرود و شبکه های آبیاری و زهکشی با 110 میلیارد ریال اعتبار و تصفیه خانه طولات رحیم آباد با 60 میلیارد ریال اعتبار امسال به مناقصه رفته که با اجرای آنها اقتصاد منطقه دگرگون خواهد شد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هشتم با اعلام اینکه بهره برداری سد پلرود می تواند از بحران خشکسالی در گیلان جلوگیری کند، افزود: مسئولان وزارت نیرو با بهره برداری از سد پلرود دومین رودخانه گیلان و مکمل سد سفیدرود می توانند از خشکسالی بخش شرقی استان گیلان بکاهند.

عباسی اظهار داشت: در صورت بهره برداری از پلرود 30 هزار هکتار از باغات و مرکبات و زمین های کشاورزی را زیر پوشش قرار می دهد.

نماینده رودسرو املش با بیان اینکه سد سفید رود در استان گیلان تنها مناطق اطراف سد را زیر پوشش قرار می دهند، یادآور شد: آب مصرفی بسیاری از مناطق استان گیلان از طریق چشمه ها تامین می شد و در حال حاضر دبی آب چشمه ها نیز کم و این امر باعث شده که ناحیه شرق گیلان با کمبود آب آشامیدنی مواجه شوند.

سد مخزنی پلرود از نوع خاکی با هسته نفوذ ناپذیر، ارتفاع سد از روی پی آبرفتی 75 متر، طول تاج 470 متر، عرض تاج 12 متر، حجم کل مخزن 65 میلیون متر مکعب، حجم مفید مخزن 30 میلیون متر مکعب، متوسط آورد سالانه رودخانه پلرود 472 میلیون متر مکعب، سطح دریاچه 207 هکتار در رقوم نرمال، طول دریاچه 5.6 کیلومتر، عرض میانگین دریاچه 369.6 متر، سطح زیر کشت اراضی شالیکاری فعلی 14 هزار و852 هکتار، سطح زیر کشت اراضی شالیکاری پس از اجرای طرح 16 هزار و 352 هکتار، سطح اراضی چایکاری دیم 10 هزار و882 هکتار، آب قابل تنظیم سالانه 211 میلیون متر مکعب، آب قابل تامین برای کشاورزی 133 میلیون متر مکعب، آب قابل تامین برای شرب و صنعت 40 میلیون متر مکعب وآب قابل تامین برای محیط زیست 38 میلیون متر مکعب است.