۱۰ خرداد ۱۳۸۸، ۱۴:۲۵

نمایشگاههای عکس و خشنویسی در گیلان برپا شد

رشت - خبرگزاری مهر: نمایشگاه عکس "تماشای جاده تا ساحل" و نمایشگاه عکس و پوستر از "سالهای حماسه و دفاع"در شهرهای استان گیلان برپا شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، نمایشگاه عکس از جاده تا ساحل با 25 قطعه عکس از مناظر آستارا با ارائه آثاری از پرویز نوری زاد در مجتمع فرهنگی و هنری خاتم الانبیاء (ص) رشت بر پاشده است.

" پرویز نوری زاد" متولد 1360 در آستارا است و تاکنون 20 نمایشگاه گروهی و 10 نمایشگاه انفرادی برگزارکرده است. وی موفق به کسب جایزه و رتبه در جشنواره عکس مهر در سال 83 ، جشنواره جوان و مد جشنواره عکس غرب گیلان شده است.

همچنین این نمایشگاه از بیستم خرداد تا پنجم تیرماه سال جاری در فرهنگ سرای امیرکبیر پارک قیطریه تهران برپا می شود.

نمایشگاه عکس و پوستر از سالهای حماسه و دفاع در رضوانشهر برپا شد

نمایشگاهی در قالب عکس و پوستر از سالهای حماسه و دفاع به مدت 15 روز در محل سالن نمایشگاهی شهید پور فتحی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رضوانشهر برپا شده است.

این نمایشگاه از سوم تا هیجدهم خرداد ماه جاری از ساعت هشت تا 19 هر روز برپاست و برای بازدید عموم آزاد است.

نمایشگاه عکس و خوشنویسی در آستارا دایر شد

نمایشگاه عکس خاطرات جنگ و نمایشگاه خوشنویسی استاد محمد شوری در آستارا برپا شد. در این نمایشگاه 105 قطعه عکس با موضوع دفاع مقدس و 35 اثر خوشنویسی با خطوط نستعلیق، شکسته و... در گالری معراج اداره ارشاد آستارا به نمایش در آمده است.

