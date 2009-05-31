200 روحانی به مناطق مختلف گیلان اعزام شدند

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان با اعلام این خبر اظهارداشت: این مبلغان بیشتر بومی بوده و به منظور تبلیغ و سخنرانی به شهرها، بخشها و روستاهای استان اعزام می شوند.

حجت الاسلام سید حسین گلمیرزاده ادامه داد: این اعزامها به درخواست مردم است و تمامی این مبلغان در مساجد، حسینیه ها و حتی دستگاههای دولتی به ارائه برنامه های دینی و تبلیغی خود می پردازند.

وی همچنین با اعلام اینکه تقوای الهی یکی از ویژگی های برجسته امام خمینی (ره) بود عنوان کرد: امام راحل نه تنها با تهذیب نفس و تقوای الهی به تعالی و عظمت رسید بلکه به یک نسل و جامعه تعالی و بزرگی بخشید.

این مسئول در تبلیغات اسلامی گیلان یادآور شد: اگر امروز شرافت و عظمت انقلاب اسلامی عالم گیر شده است مدیون خون پاک شهیدان و فداکاریهای امام راحل و یاران با وفای اوست.